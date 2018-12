Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","shortLead":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","id":"20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4dfab32-7962-4613-b185-08dd057a82f9","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","timestamp":"2018. december. 29. 18:39","title":"Célegyenesben a magyar Déli-sark expedíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","shortLead":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","id":"20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fd14f-6daf-47cd-ba20-a1f63faa3029","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 15:03","title":"Otthagyta a DK-t a vas megyei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","shortLead":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","id":"20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2b20a-40f7-483f-b7b5-8e7fe42723b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","timestamp":"2018. december. 29. 17:39","title":"Gruevszki szökése: A New York Times is magyar szálról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. 