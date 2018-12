Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify tavalyhoz képest idén kétszer több, 16 ezer fuvarra készül. Az utazásszervező cég informatikusai elkészítették Budapest és az agglomeráció első taxis hőtérképét, amely mutatja a legfrekventáltabb pontokat.","shortLead":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify...","id":"20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128371ec-48a2-46ed-94dc-b551760f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","timestamp":"2018. december. 29. 14:03","title":"Azt ígérik, 10-15 perc alatt jön majd szilveszter este taxi: íme Budapest taxis hőtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","shortLead":"Jövő vasárnap érhet véget az expedíció.","id":"20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ee23c1-2a59-41d9-9a3f-6e2222e4ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4dfab32-7962-4613-b185-08dd057a82f9","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Celegyenesben_a_magyar_Delisark_expedicio","timestamp":"2018. december. 29. 18:39","title":"Célegyenesben a magyar Déli-sark expedíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely miniszter érdemes mérlegelni a kérdést. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely...","id":"20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4670f644-3ea7-4cb4-9afd-fb50b0482e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. december. 28. 17:16","title":"Gulyás Gergely szerint el lehet gondolkodni a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","shortLead":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","id":"20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2b20a-40f7-483f-b7b5-8e7fe42723b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","timestamp":"2018. december. 29. 17:39","title":"Gruevszki szökése: A New York Times is magyar szálról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek, tudományos szférának, mindennek, amit csak értek. Az ellenzék pártjai hónapokig a sebeiket nyalogatták, míg az év vége különös egységbe terelte őket. Ez a hvg.hu év végi belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek...","id":"20181229_2018_FideszKDNPkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88832c-930e-43b2-93f9-fa53423f7de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2018_FideszKDNPkormany","timestamp":"2018. december. 29. 12:30","title":"Így jártunk 2018-ban: a Fidesz mindent felfalt, de alakul az ellenzéki tömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi nem indokolja ezt a fizetéskülönbséget. ","shortLead":"Semmi nem indokolja ezt a fizetéskülönbséget. ","id":"20181228_Dwayne_Johnson_Emily_Blunt_fizetes_Jungle_Cruise_kulonbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13caabba-2f13-4dee-a712-c2de130f1bb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Dwayne_Johnson_Emily_Blunt_fizetes_Jungle_Cruise_kulonbseg","timestamp":"2018. december. 28. 15:13","title":"Kétszer annyit kapott egy filmért Dwayne Johnson, mint Emily Blunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának izomautójukhoz.","shortLead":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának...","id":"20181228_nissan_gt_r_kulcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09bc5fa-ebb0-46d1-8376-6c77d547b7aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_nissan_gt_r_kulcs","timestamp":"2018. december. 28. 16:24","title":"Mindent vinne stílusban egy ilyen Nissan GT-R kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják ez meghozza a következő évre a szerencsét. Ki tudja, mennyire jön be, de az biztos, hogy jó nagyot kaszálnak a kereskedők. \r

\r

","shortLead":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják...","id":"20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7331fb-6854-4fbe-a676-5533f66a05f0","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","timestamp":"2018. december. 29. 13:57","title":"Jó üzlet a szerencseszőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]