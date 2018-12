Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel: egy robotporszívó segítségével elkészíthetjük a saját szobánk/lakásunk alapjaira épülő pályát.","shortLead":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel...","id":"20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c055e4e-0681-418f-a725-3f98c83b7a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","timestamp":"2018. december. 28. 16:03","title":"Elkészült minden Doom-rajongó álma: így csinálhat pályát a saját nappalijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0","c_author":"Lévai Júlia","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Amelyik hatalom agresszívan elmossa a határt a magánszféra és a politika között, az számoljon is annak a következményeivel. Vélemény.","shortLead":"Amelyik hatalom agresszívan elmossa a határt a magánszféra és a politika között, az számoljon is annak...","id":"20181229_O1G_Nem_kell_farizeusnak_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dc2e4-3c28-4d2b-8c4c-6c8e93e097a8","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181229_O1G_Nem_kell_farizeusnak_lenni","timestamp":"2018. december. 29. 11:40","title":"O1G: Nem kell farizeusnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek, tudományos szférának, mindennek, amit csak értek. Az ellenzék pártjai hónapokig a sebeiket nyalogatták, míg az év vége különös egységbe terelte őket. Ez a hvg.hu év végi belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek...","id":"20181229_2018_FideszKDNPkormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88832c-930e-43b2-93f9-fa53423f7de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2018_FideszKDNPkormany","timestamp":"2018. december. 29. 12:30","title":"Így jártunk 2018-ban: a Fidesz mindent felfalt, de alakul az ellenzéki tömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott a jobboldali Liga és a populista 5 Csillag Mozgalom (M5S) alkotta kormánynak. ","shortLead":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott...","id":"20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b57db-b92e-44c1-95c6-966ac3845342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. december. 30. 08:43","title":"Elfogadták a kiigazított olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","shortLead":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","id":"20181230_lamborghini_karacsony_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e24ac3-fdaf-455b-9a45-3a76613949ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_lamborghini_karacsony_video","timestamp":"2018. december. 30. 10:26","title":"Ha minden Lamborghini elfogy a játékboltban, csak egy megoldás marad - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék a cégek ellen készülő internetes támadásokat. Akár idehaza is.","shortLead":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék...","id":"201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf053e5-3671-48c2-a37b-619e71b8823c","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","timestamp":"2018. december. 29. 19:00","title":"Vigyázzon, mit ír ki a Facebookra, internetes támadás célpontja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb lesz - mondta az Ingatlan.com szakértője szombaton az M1 csatornán.","shortLead":" Jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb...","id":"20181229_Jovore_merseklodhet_az_ingatlanok_dragulasanak_az_uteme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3606a371-8c68-40a0-9487-ee76c9d1d314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Jovore_merseklodhet_az_ingatlanok_dragulasanak_az_uteme","timestamp":"2018. december. 29. 12:45","title":"Jövőre mérséklődhet az ingatlanok drágulásának az üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]