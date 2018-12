Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be85d433-6eed-40f6-b2c9-81a4a5ad5e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 29. 16:51","title":"Az MTI híréből kimaradt, hogy Juncker kirakná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell például egy sima céges teherautónál is ilyet vezetni? ","shortLead":"Kell például egy sima céges teherautónál is ilyet vezetni? ","id":"20181230_Mikor_kell_menetlevelet_vezetnie_a_cegeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956fb6f-b6cd-48da-b811-7ab60a8d61d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Mikor_kell_menetlevelet_vezetnie_a_cegeknek","timestamp":"2018. december. 30. 08:37","title":"Mikor kell menetlevelet vezetnie a cégeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék esélye lesz annak, hogy megtörténik a kilépés. ","shortLead":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék...","id":"20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba94ac-7bc6-4e81-a0df-d1f4e8e6ffe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 30. 12:10","title":"Brit miniszter: Nem biztos, hogy lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96921bf1-589a-4152-a771-fb9baf347563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pál utcai fiúk december 30-i előadása után Eszenyi Enikő nagy szeretettel emlékezett a Vígszínház legendás színésznőjére, Ruttkai Évára. A színház társulatának titkos szavazása alapján idén Szilágyi Csenge kapta a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt.","shortLead":"A Pál utcai fiúk december 30-i előadása után Eszenyi Enikő nagy szeretettel emlékezett a Vígszínház legendás...","id":"20181230_Szilagyi_Csenge_Ruttkai_Evaemlekgyuru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96921bf1-589a-4152-a771-fb9baf347563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2ea558-cd19-45b9-915e-32206290dde7","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Szilagyi_Csenge_Ruttkai_Evaemlekgyuru","timestamp":"2018. december. 30. 17:58","title":"Szilágyi Csenge kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","shortLead":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","id":"20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2b20a-40f7-483f-b7b5-8e7fe42723b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","timestamp":"2018. december. 29. 17:39","title":"Gruevszki szökése: A New York Times is magyar szálról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar tanszékét vezető egyetemi tanár, Steklács János, aki XXI. századi oktatási módszereket ajánl.","shortLead":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar...","id":"201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58860710-f1b6-4314-acb3-f20723ec6559","keywords":null,"link":"/kultura/201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","timestamp":"2018. december. 30. 09:05","title":"Miért kellene egy egész korcsoportnak ugyanazt a kötelező olvasmányt feladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","shortLead":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","id":"20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c76e410-107f-4492-b900-a0451d870284","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","timestamp":"2018. december. 30. 11:35","title":"Új műsort indít Borbás Marcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]