[{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edcb58b-8607-49fe-afa3-4b184df0dccc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Holland és a filmben MJ-t alakító Zendaya épp Prágában járkálnak.","shortLead":"Tom Holland és a filmben MJ-t alakító Zendaya épp Prágában járkálnak.","id":"20180920_Friss_kepek_erkeztek_a_keszulo_uj_Pokemberfilmrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edcb58b-8607-49fe-afa3-4b184df0dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e21c3d-54e6-413b-b2e3-b4a87f4fefd8","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Friss_kepek_erkeztek_a_keszulo_uj_Pokemberfilmrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:38","title":"Friss képek érkeztek a készülő új Pókember-filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő a szemü(n)k előtt épül ki: a technológiai fejlesztéseket hosszú ideje prioritásként kezelő kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszerfejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani és automatikusan ki is lehet értékelni.","shortLead":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő...","id":"20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdadb6-10b9-43d1-898a-7ef3575a1590","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:03","title":"Egy durva bemutató: így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","id":"20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff8549-58b4-4560-861b-28ed62b5fe3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:06","title":"Megszökött a házi őrizetből, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","shortLead":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","id":"20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce80537-50cb-4fda-91e6-bb7809868c4b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:04","title":"Az Apple befizette gigantikus adótartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]