Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","shortLead":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","id":"20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d54cff-ef38-4c67-aace-962c7d57a39d","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 10. 09:53","title":"Pusztít a pulyka Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy értesült, a közszférás leépítések az Agrárminisztériumban szinte kivétel nélkül a természetvédelmi főosztályok dolgozóit érintették. ","shortLead":"Az Index úgy értesült, a közszférás leépítések az Agrárminisztériumban szinte kivétel nélkül a természetvédelmi...","id":"20181109_Szinte_csak_a_termeszetvedelemtol_rugtak_ki_embereket_az_Agrarminiszteriumbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ad13dc-baa5-4ca6-aa6f-5585ca76fca1","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Szinte_csak_a_termeszetvedelemtol_rugtak_ki_embereket_az_Agrarminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Szinte csak a természetvédelemtől rúgtak ki embereket az Agrárminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5c727c-218a-4ebf-99ad-5f8c8e443cf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden vendég adatait rögzíthetik a szálláshelyeknél, kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a kormány jogellenesen vette el a rokkantnyugdíjakat, Varga Mihály szerint nem sikerült elég gyorsan megszünteti a lakástakarékok támogatását. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Minden vendég adatait rögzíthetik a szálláshelyeknél, kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a kormány jogellenesen vette...","id":"20181111_Es_akkor_a_NAV_tudni_fogja_hogy_kivel_mikor_es_hol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5c727c-218a-4ebf-99ad-5f8c8e443cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e880b28-3068-4d56-b310-c47291fa8de1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Es_akkor_a_NAV_tudni_fogja_hogy_kivel_mikor_es_hol","timestamp":"2018. november. 11. 07:00","title":"És akkor a NAV és a rendőrség is tudni fogja, hogy ön kivel, mikor és hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d1c81f-2a53-4ae0-b76e-10e55b221dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d1c81f-2a53-4ae0-b76e-10e55b221dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e871b-750e-405f-8b70-228409ede92a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","timestamp":"2018. november. 11. 10:58","title":"Lélegzetelállító képek készültek a ködös Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt. Válik, akár 672 milliót is kaphat.","shortLead":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt...","id":"20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ea32b3-d9d5-4689-b155-224e927a0c9c","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","timestamp":"2018. november. 10. 09:36","title":"Válik a TV2 volt tulajdonosa, százmilliókat kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f87c717-6080-46d7-8043-f0cce3b76ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2018. november. 09. 12:37","title":"Előrehozott ünnep: megnyitott az adventi vásár a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves Gyalog Milán három társával vesztette életét Székkutas határában, amikor az autót vezető férfi kikerülte a lecsukott fénysorompót.","shortLead":"A 18 éves Gyalog Milán három társával vesztette életét Székkutas határában, amikor az autót vezető férfi kikerülte...","id":"20181110_Rallystarsai_bucsuztattak_a_18_eves_fiut_aki_egy_vasuti_atjaroban_halt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b888841-cc0d-499a-ba25-01c7675f5896","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Rallystarsai_bucsuztattak_a_18_eves_fiut_aki_egy_vasuti_atjaroban_halt_meg","timestamp":"2018. november. 10. 19:37","title":"Ralis társai búcsúztatták a 18 éves fiút, aki egy vasúti átjáróban halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével együtt –, mert a meglévők befogadóképessége nem elég nagy, beleértve a Papp László Arénát is.","shortLead":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével...","id":"20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b418421-ac4c-4f1e-8598-31434c248347","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","timestamp":"2018. november. 09. 14:35","title":"Kicsik a hazai sportcsarnokok a kézilabda-Eb-re, ezért kell újat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]