Megint nekifut a főváros az M3-as metró északi meghosszabbításának – vagy legalábbis az ezzel kapcsolatos ígérgetésnek. Két hete hozták nyilvánosságra a márciusban kiírt pályázat eredményét; e szerint a budapesti Főmterv és a kecskeméti Viköti kettősének feladata lesz a továbbvezetés előkészítése, engedélyes és kiviteli terveinek kidolgozása. Nem kis pénzért: összesen 3 milliárd forintért.

A közel negyvenéves terv nem elsősorban a Káposztásmegyeren élő húsz-egynéhány ezer embert akarja szolgálni. A fő cél az lenne, hogy az észak-pesti agglomerációból a főváros belseje felé tartó tízezrek közül minél többen, éspedig a belvárostól minél távolabb üljenek át az autójukból a metróra. A feltételek mindenesetre adottak. A lakótelep mellett vezető váci vasútvonal túloldalán közel húszhektáros szabad terület van; a HVG számításai szerint ez akár 8–9 ezer férőhelyes P+R parkoló kialakítására is elegendő lenne. Ezzel egy csapásra a háromszorosára nőne a Budapesti Közlekedési Központ ma 22 ilyen parkolójának összesen 4200 autónyi kapacitása.

Az új metróvégállomás helye. Zöldmezős ígérgetés © Máté Péter

Csakhogy a 8–9 ezer autónak valahogy el is kellene jutnia a szuperparkolóba. És ez mindjárt a koncepció egyik kritikus pontja. A pályázati kiírás ugyanis olyan terv elkészítését várja, amely a lakótelep főutcájáról nyíló új vasúti aluljárón keresztül táplálná be a parkolóba az M0-s és az M2-es sztráda forgalmát. Az autófolyamot a reggeli és a délutáni csúcsidőben már ma is rendre beduguló Külső Szilágyi úton át akarnák – balra, nagy ívben kanyarodva – bebújtatni a leendő aluljáróba. Márpedig még egy, elvileg folyamatos haladást lehetővé tevő körforgalmi csomópont (egy irányban mért) kapacitása is csak kivételes esetben nagyobb óránként ezer–ezerötszáz autónál; jelzőlámpás megoldásnál pedig eleve csak százas nagyságrendről lehet beszélni. Azaz hiába tudna a metró óránként 22 ezer utast elvinni, ha éppen a legjobban várt utasai, az autójukat otthagyni akarók számára megközelíthetetlen.

Felmelegített ötletek Három friss kormányhatározat is született a budapesti kötött pályás közlekedésről. Ezek áldásukat adják az M2-es metró és a gödöllői HÉV-vonal másfél évtizede, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület által kitalált összekötésére. Zöld utat kapott a leendő HÉV–metró öszvér Örs vezér téren túli szakaszának rekonstrukciója is. Kelet-Pesten hosszabbítást is ígérnek: a metró rákoskeresztúri szárnyvonalának kiépítését. Egybekapcsolnák a csepeli és a ráckevei HÉV-et, és azok vonalát – a Boráros tértől a föld alatt – egy hetvenes évekbeli ígéretet teljesítve bevezetnék a Kálvin térre. A kormány parancsba adta a csepel–ráckevei, illetve a szentendrei HÉV-vonalak felszín alatti összekötése – az úgynevezett 5-ös metró – megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését is. A vonalakra új járműveket is vennének. Kétmilliárd forintot irányzott elő a kormány „a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető vasúti összekötő alagútnak” – még nem a megépítésére, hanem az erről szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

A Főmterv és a Viköti tervezői ezt nyilván végigszámolják majd, és csak akkora parkoló építését javasolják, amekkorát értelmes idő alatt meg is lehet tölteni. Ha pedig így lesz, azzal kihasználatlan marad a metróhosszabbítás legfőbb előnye. Pedig a helyszín a lehető legjobb: a terület északi határa maga az M0-s autóút. Kézenfekvőnek tűnne hát a lakótelepi kerülő helyett közvetlen sztrádakapcsolatot kialakítani. Csakhogy új autópálya-csomópont építése nem olcsó mulatság. Különösen itt, ahol a sztráda két meglévő kiágazása annyira közel van egymáshoz, hogy nem lenne egyszerű egy harmadikat begyömöszölni közéjük.

A metró teljes kapacitását persze nem kell mindjárt a végállomáson kihasználni. Sőt nagy baj lenne, ha már ott megtelnének a szerelvények, hiszen akkor a következő megállókban felszállni akarók hoppon maradnának. Meg aztán a koncepció nem is csak a káposztásmegyeriekkel és az agglomerációból érkező autósokkal számol. A tervezők feladata ugyanis nem egy szimpla metróvégállomás, hanem intermodális csomópont kialakítása, buszvégállomással és vasúti megállóval. Így a Dunakanyarból érkező vonatutasok is metróra szállhatnának, miközben a káposztásmegyeriek meg akár vonatra is pattanhatnának, hogy a lehető leggyorsabban jussanak el a Nyugati környékére. Túl sokat persze nem nyernének; metróval a HVG számítása szerint körülbelül 20 perc lehetne ez az út, a ritkábban járó vonattal legfeljebb 5-6 perccel kevesebb.

Egy meglévő vasútvonal hasznosítása a városon belüli közlekedésben mégis előrelépés. De milyen közhaszon származik abból, ha a vonattal érkezők átülhetnek a metróba? Talán az, ha azok is tömegközlekednek, akiknek a metróvonal északi szakaszán van dolguk. A Káposztásmegyerre képzelt intermodális csomópont legnagyobb szépséghibája azonban éppen az, hogy mindkét nagy kapacitású kötött pályás vonal lényegében ugyanarra vezet.

Ahhoz képest persze a mostani koncepcióban már kevesebb a párhuzamosság, hogy négy éve az újpesti önkormányzat „még intermodálisabb” csomópontot terveztetett Káposztásmegyerre. E szerint ugyanis megmaradt volna a 14-es villamos végállomása is, így háromféle síni kapcsolat vezetett volna azonos irányba. Ez már a BKK-nak is sok volt, a nyertes pályázóktól most olyan tervet vár, amely megszünteti a villamos-végállomást; a helyéről induló kék buszok viszont a ma is terjeszkedő lakótelep metró nélküli régióit is feltárhatják.

Ám könnyen lehet, hogy nem is érdemes a metróhosszabbítás melletti és elleni érveket latolgatni. Talán a terv újbóli felmelegítése csak korai kampányígéret a jövő évi önkormányzati választások előtt. Mint ahogyan a Fővárosi Közgyűlés már a 2014. őszi választások előtt néhány héttel is elfogadott egy határozatot a káposztásmegyeri metró előkészítéséről. A 21 káposztásmegyeri választókör között egyetlen olyan sem akadt, ahol az idei parlamenti választáson győzni tudott volna a kormánypártok jelöltje. Ezeknek a választóknak a megkörnyékezése pedig megér – ha metróhosszabbítást nem is, de néhány hangzatos ígéretet.