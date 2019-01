Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","shortLead":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","id":"20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a5f2e-5c69-4c4b-9174-0bad0c793455","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. január. 01. 19:17","title":"Nagy pompával és magyar vendéggel iktatták be az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette az országban. ","shortLead":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette...","id":"20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab74d2-2180-49b8-83a8-8ad8cce5c937","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","timestamp":"2019. január. 02. 06:50","title":"Szaúdi kérésre letiltotta a Netflix egy humorista műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","shortLead":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","id":"20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6094-4c9f-4286-949b-ebb07d94726a","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2018. december. 31. 19:04","title":"Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","shortLead":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","id":"20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d4bec-4fc6-47ca-a22b-0cacc96d3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:16","title":"Novák Katalin a tüntetőknek: Valóságshow-t játszanak az utcán, színészkednek és provokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb9e67-71e9-4f11-b547-144d12d7558b","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","timestamp":"2019. január. 02. 10:56","title":"Miközben a Párbeszéd Orbán új irodája előtt tüntetett, a miniszterelnök a brazíliavárosi fotóválogatást posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor észrevétlenül tudósították a hvg.hu olvasóit az eseményekről, máskor nagyobb anyagokban számoltak be fontos történetekről. Megkértük őket, hogy az utóbbiak közül válogassák össze a kedvenceiket, vagy azokat, amelyeket fontosnak tartanak. ","shortLead":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor...","id":"20181231_video_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f366a589-c312-4135-a4b7-433081aa6cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_video_2018","timestamp":"2018. december. 31. 20:00","title":"Tíz kedvenc videónk 2018-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]