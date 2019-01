Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges intelligencia. Csupán néhány dolog, amit a 2018-as év hozott nekünk. Az év végéhez közeledve most összeszedtük nyolc bejelentést, ami valamiért fontos volt az elmúlt egy évben.","shortLead":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges...","id":"20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6013c02b-5c25-4be3-8979-77527730e17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","timestamp":"2018. december. 31. 08:03","title":"8 találmány, ami meghatározta 2018-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","shortLead":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","id":"20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff280c3-fd5a-439b-a749-5e96cc3c84ec","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","timestamp":"2018. december. 31. 14:14","title":"Vigyázzon, mit fogad meg, tízből kilenc ember nem tartja be újévi elhatározását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","id":"20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934281af-d679-46df-b8c0-6d3e85be8018","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2019. január. 01. 09:47","title":"Szemsérülést is okozott pirotechnikai eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Jól elvan az iszapos aljzatban, simán alkalmazkodik tehát a langyos lábvízhez, nem hőzöng, nem szór röpcédulát a fejemre, nem foglalja el a köztévét. És főleg: néma, kedves honfitársaim, néma.","shortLead":"Jól elvan az iszapos aljzatban, simán alkalmazkodik tehát a langyos lábvízhez, nem hőzöng, nem szór röpcédulát...","id":"20181231_Seres_Peldakepunk_a_ponty_ujevi_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193ae491-4b42-40ea-8c6c-370e7794ac4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Seres_Peldakepunk_a_ponty_ujevi_beszed","timestamp":"2018. december. 31. 12:45","title":"Seres: Példaképünk, a ponty (újévi beszéd)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38955376-4c3d-4246-9a8d-8e3be7f3032b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Facebook-oldalán jelentette be a hírt.","shortLead":"A zenekar Facebook-oldalán jelentette be a hírt.","id":"20190101_Feloszlik_Akkezdet_Phiai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38955376-4c3d-4246-9a8d-8e3be7f3032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e0119-df8c-43fc-ac1b-9d60f2d87a27","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Feloszlik_Akkezdet_Phiai","timestamp":"2019. január. 01. 17:11","title":"Feloszlik az Akkezdet Phiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","shortLead":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","id":"20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f0ab5-a2f5-41ed-911c-cbd8c445fe00","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","timestamp":"2019. január. 01. 19:55","title":"Péterfy Gergely: Egyszerre nyomasztó és inspiráló, ami történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]