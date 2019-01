Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f92556-4b8d-4ba1-9884-0730b22b0321","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Kiadták a riasztást, elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez mégsem következik be. Helyenként rémisztő víziónk az előttünk álló évről.","shortLead":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez...","id":"20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4911c-17b6-4693-82ef-96bd7da4544f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"2018 durva év volt? Ugyan, csak bemelegítés az ideihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","shortLead":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","id":"20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b67992b-1515-4700-aab6-b03726a5909f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","timestamp":"2019. január. 02. 16:15","title":"A lakásbiztosításoknál is bevezetheti a fogyasztóbarát minősítést az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f93c03d-6989-47ad-9bc1-3cc2efb0fd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pécs külső részén beindulni látszott egy korszerű pedagógiai módszerekkel működő iskola, egyre többen jelentkeztek, de közbeszólt az állam. Az iskola azóta visszasüllyedt a korábbi, reménytelen helyzetébe, csak mert az igazgató nem tetszett az állam képviselőinek.","shortLead":"Pécs külső részén beindulni látszott egy korszerű pedagógiai módszerekkel működő iskola, egyre többen jelentkeztek, de...","id":"20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f93c03d-6989-47ad-9bc1-3cc2efb0fd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848a583b-145f-484f-89ed-16eb2b926e29","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","timestamp":"2019. január. 02. 10:49","title":"„Ha a személye a tankerületnek nem tetszik, akkor nem lesz iskolaigazgató”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","shortLead":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","id":"20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad7b20-3796-4b72-abbf-a5a9a4f236ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 15:03","title":"Instagramozik? Csak pár kattintás, és kiderül, milyen színeket használt 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","shortLead":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","id":"20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e8578-8c1a-4a42-8750-ba0f603a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","timestamp":"2019. január. 02. 19:42","title":"Görög állampolgárságot kaptak a menekültek, akik több tucat embert mentettek ki egy erdőtűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","id":"20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c801169-d33b-40d2-99ad-eb45d4643d12","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","timestamp":"2019. január. 02. 20:41","title":"Trump megint levelet kapott Kim Dzsong Untól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]