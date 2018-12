Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem...","id":"20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464f2e-9af7-4c56-bb38-44819b0b8793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","timestamp":"2018. december. 17. 14:21","title":"Hosszú hatótávú villanyautó elérhető áron? Van ahol ez már nem álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db36b8d9-a3b1-4e2e-a7c2-ef4b6209f83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Ez történt: bezárták a torrentoldalt; beindultak a mémgyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők küldöttsége kijött, hogy megnyugtassa a tömeget és elmondják, mire jutottak. ","shortLead":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők...","id":"20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c9bc44-5802-470a-a329-2dd76caef7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","timestamp":"2018. december. 16. 23:25","title":"Szél: \"Minden ellenzéki képviselő jöjjön az MTVA székházhoz, mert most itt van dolga!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban számos történetet olvashattunk olyan fiatalokról, akiket olyan tettek elkövetésével vádoltak, amiket állításuk szerint nem követtek el - ráadásul sok esetben olyan emberekről beszélünk, akik ott sem voltak a cselekmények, a tüntetések helyszínén. Ez egy újabb történet.","shortLead":"Az elmúlt napokban számos történetet olvashattunk olyan fiatalokról, akiket olyan tettek elkövetésével vádoltak, amiket...","id":"20181216_Masfel_oraig_fekudtem_felig_ajultan_kicsekkolva__ujabb_tortenet_a_rendori_tulkapasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad4f5d-4b82-4bb2-bf6f-fd288cc737f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Masfel_oraig_fekudtem_felig_ajultan_kicsekkolva__ujabb_tortenet_a_rendori_tulkapasokrol","timestamp":"2018. december. 16. 15:45","title":"\"Másfél óráig feküdtem félig ájultan, kicsekkolva\" - újabb történet a rendőri túlkapásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","shortLead":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","id":"20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c405ccd-b0f8-4d97-bf7a-875036bdc69d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 17. 12:52","title":"Megmenekült az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda Júlia képeiből egy reprezentatív válogatás a Szentendrei Képtárban.","shortLead":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda...","id":"20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2449f31b-1e11-4149-b797-dfe416467b54","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 19:45","title":"Nagy siker a két Vajda kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik kiutasítanak egy menedékkérő magyar családot.","shortLead":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik...","id":"20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9618412-6e00-49e8-9803-45c49a989734","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","timestamp":"2018. december. 17. 13:30","title":"Kiutasítanak egy magyar családot Kanadából, akik a bántalmazó apa miatt menekültek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]