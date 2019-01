Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.

A napilap munkatársa beszélt Zugló polgármesterével, de a politikus sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az információt. Karácsony Gergely csak annyit mondott: legközelebb január 4-én este fog beszélni az előválasztáson való indulásáról, vagy éppen nem indulásáról Gulyás Márton aktivista műsorában.

A Népszava megjegyzi: ha Karácsony valóban az indulását jelenti be, akkor az lökést adhat a szocialisták által kezdeményezett ellenzéki előválasztásnak is. Az MSZP hivatalosan Horváth Csabát támogatja a fővárosi előválasztáson, amely a jelenlegi forgatókönyv szerint február 3-ig tart, tehát akár egy hónap múlva már ki is derülhet, ki lesz Tarlós István baloldali kihívója az őszi önkormányzati választásokon.