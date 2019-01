Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1a5d54b-4a66-424e-af1c-570cd106f84c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakszervezetek, civilek és az ellenzéki pártok közös tüntetést szerveztek Szegeden csütörtökön délután 5 órára.","shortLead":"Szakszervezetek, civilek és az ellenzéki pártok közös tüntetést szerveztek Szegeden csütörtökön délután 5 órára.","id":"20190103_Szegeden_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a5d54b-4a66-424e-af1c-570cd106f84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c4c33-47b0-4d55-aad4-360fa7093548","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szegeden_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen_csutortokon","timestamp":"2019. január. 03. 17:26","title":"Szegeden is tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan baloldali döntést lengetett be a francia kormány.","shortLead":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan...","id":"20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ab69d-fe1e-4d24-ac0e-09f2c3afe746","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","timestamp":"2019. január. 02. 11:26","title":"Macronék összerúgták a port a Forddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","shortLead":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","id":"20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d7e859-3458-4821-b493-67c97a81ec7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:30","title":"Összekeverték Orbánt az USA külügyminiszterével Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Benjamin Netanjahuval tárgyalt, szóba került a múzeum is. ","shortLead":"Orbán Viktor Benjamin Netanjahuval tárgyalt, szóba került a múzeum is. ","id":"20190103_Uj_terveket_keszittethet_a_kormany_a_Sorsok_Hazahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8c595f-ae75-4782-9ce8-f40e1982f2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Uj_terveket_keszittethet_a_kormany_a_Sorsok_Hazahoz","timestamp":"2019. január. 03. 10:57","title":"Új terveket készíttethet a kormány a Sorsok Házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző országok kormányaihoz, nem kaptak segítséget. ","shortLead":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző...","id":"20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e5f78-86fb-4b7a-a9c6-637b76428bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","timestamp":"2019. január. 02. 16:51","title":"Tizenegy napja hánykolódik a tengeren egy civil mentőhajó, egy európai ország sem engedi kikötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","shortLead":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","id":"20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca61ba-eab8-4308-ad5e-c66f12ea95dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","timestamp":"2019. január. 02. 06:25","title":"Budai villát kapott az Orbán Ráhel-féle állami divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","shortLead":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","id":"20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa1fa66-0767-4bcf-83a1-25ea57ef15ac","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","timestamp":"2019. január. 03. 13:34","title":"Bejött a tűzijátékmentes szilveszter Tatán, örülhettek a vadludak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]