Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal olcsóbban adták a jegyeket, mint a klasszikus nagy társaságok. Most viszont fordulhat a kocka.","shortLead":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal...","id":"20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a286140-1bb1-4ea8-8896-8cdc89bfe450","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","timestamp":"2019. január. 02. 10:07","title":"Több európai fapados társaság is ráfázott a tengerentúli járatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert brazil elnök beiktatásán, Orbán elég egyértelmű, \"rend és haladás\" címmel osztott meg egy videót közösségi oldalán. Amiben van mindenféle látványelem arról, mennyire szerették a brazilok, hogyan paskolgatják egymást a helyi fontosságokkal és hogyan integetett neki a nép. A kommentek alapján a miniszterelnök hívei nagyon elégedettek, hogy Brazíliában is ennyire szeretik a magyar kormányfőt, áradnak a gratulációk.","shortLead":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert...","id":"20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039877d-1d4a-4309-8130-7111b92232d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","timestamp":"2019. január. 02. 19:21","title":"Visszatérő hurkás nadrág és elnöki ölelés: Orbán videóban dicsekszik brazil útjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok kifutójába.","shortLead":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok...","id":"20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edba33-ba76-4d9b-b9e8-fdd2f5c3a5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","timestamp":"2019. január. 02. 17:22","title":"Orrszarvú támadt egy kétéves gyerekre egy floridai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","shortLead":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","id":"20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a5f2e-5c69-4c4b-9174-0bad0c793455","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. január. 01. 19:17","title":"Nagy pompával és magyar vendéggel iktatták be az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]