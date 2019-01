Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","shortLead":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","id":"20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d5f7ec-969a-423f-809e-65ddddd92d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 11:21","title":"300 lóerős új divatterepjáró jöhet a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","shortLead":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","id":"20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e366c36a-b96a-49fc-b280-e3239ffff92a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","timestamp":"2019. január. 02. 17:37","title":"Külügyi szóvivő: Magyarország nem a Holdon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros technika. ","shortLead":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros...","id":"20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c98abb9-b3f5-47d7-8aac-a1e7252356f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","timestamp":"2019. január. 02. 13:21","title":"360 fokos videóban feszül egymásnak egy Tesla és egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra a „Köpcös” pere, amelynek során szinte mindenki \"dalol\". Így számos kínos kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők. ","shortLead":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra...","id":"20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ffe876-a9e9-4356-a6f3-f0c77a2ddea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","timestamp":"2019. január. 03. 12:13","title":"Bankárok, bűnvadászok, politikusok a lekapcsolt félanalfabéta kábítószerkirály zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","shortLead":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","id":"20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc2ce6f-0daf-434f-a85e-f6e40944b175","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","timestamp":"2019. január. 03. 11:44","title":"Olivia Newton-John reagált a haldoklásáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó, nem a legjobb kép.","shortLead":"Jó, nem a legjobb kép.","id":"20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d9ac6-6a91-49e7-851b-954f8f8ad591","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 01. 21:54","title":"Az új brazil elnökkel fotózkodott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]