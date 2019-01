Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","shortLead":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","id":"20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cf398-207a-4d7d-9af6-28a3b1275d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","timestamp":"2019. január. 03. 08:21","title":"Nem a forgalmat, a sofőrt figyeli a Volvók új fedélzeti kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző verzióval áll majd elő a dél-koreai cég.","shortLead":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző...","id":"20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f74489-56e7-43bf-bb77-5fc62fecf8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","timestamp":"2019. január. 04. 18:03","title":"Lesz miből választani: 5 különböző Galaxy S10-et mutat be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségben, kártyázásban, éneklésben bővelkedő éveket kívánt a miniszterelnök.","shortLead":"Egészségben, kártyázásban, éneklésben bővelkedő éveket kívánt a miniszterelnök.","id":"20190104_orban_viktor_level_szuletesnap_korda_gyorgy_udvozlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e4f0e-a7aa-4e71-99f6-b00cde9ea85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_orban_viktor_level_szuletesnap_korda_gyorgy_udvozlet","timestamp":"2019. január. 04. 17:56","title":"Orbán ezzel a levéllel köszöntötte Korda Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce38281-9a5b-49cc-9e60-d144bd02ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Louvre látogatórekordot döntött, és a múzeum szerint ez részben Beyoncé és Jay-Z közös videoklipjének köszönhető.","shortLead":"A Louvre látogatórekordot döntött, és a múzeum szerint ez részben Beyoncé és Jay-Z közös videoklipjének köszönhető.","id":"20190104_Jon_eggyel_Beyoncenak_a_magaskultura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce38281-9a5b-49cc-9e60-d144bd02ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ccd356-a2db-4219-a5ed-2eb828aa6c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Jon_eggyel_Beyoncenak_a_magaskultura","timestamp":"2019. január. 04. 10:42","title":"Jön eggyel Beyoncénak a magaskultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","shortLead":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","id":"20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c615d-602d-4e06-abdd-be02172c4f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","timestamp":"2019. január. 04. 13:45","title":"Halálosan megfenyegették a jobbikos Mirkóczki Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet, ahol nincsenek kormányzati szerepben. ","shortLead":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet...","id":"20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40669d7b-06c7-46ad-9a07-3af8f15fc366","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 15:20","title":"2019 is a populisták éve lesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman kontrollálni a gyerek telefonnal vagy számítógéppel töltött idejét.","shortLead":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman...","id":"20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bd2cb3-5b92-4efd-9f3c-d585836e3646","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 04. 12:32","title":"Nem biztos, hogy az internetezés tönkreteszi a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","shortLead":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","id":"20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf3c6a4-e906-4190-ad4d-b6ecdb58d534","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 14:32","title":"Az idén visszavonulna Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]