[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer.","shortLead":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb...","id":"20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbac5c5-ae31-45d6-94b1-6f8801269ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","timestamp":"2019. január. 02. 20:03","title":"Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem szeretni.","shortLead":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem...","id":"20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c672b6-db86-4e7c-87e5-572cccdb52b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2019. január. 04. 06:41","title":"55 éves a kelet-német kisautó, a Trabant 601","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","shortLead":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","id":"20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d4bec-4fc6-47ca-a22b-0cacc96d3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:16","title":"Novák Katalin a tüntetőknek: Valóságshow-t játszanak az utcán, színészkednek és provokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","shortLead":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","id":"20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da6250-37b5-4049-917f-abf20f8ccd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","timestamp":"2019. január. 02. 20:12","title":"Nincs közvilágítás, sötétben szlalomoznak az autósok a bucsui határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lista.","shortLead":"Lista.","id":"20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24928f-a146-4814-bf8b-391a7ad2a452","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 02. 17:05","title":"Itt lesznek a héten tüntetések a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","shortLead":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","id":"20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b67992b-1515-4700-aab6-b03726a5909f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","timestamp":"2019. január. 02. 16:15","title":"A lakásbiztosításoknál is bevezetheti a fogyasztóbarát minősítést az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP kivételével esküt is tettek. ","shortLead":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP...","id":"20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0975b2e-72e9-4ccd-aca5-204137c51c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","timestamp":"2019. január. 03. 10:17","title":"Összellenzéki eskü a Parlament előtt, Fekete-Győr a tiltakozások erősödését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]