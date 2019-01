Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének labdába rúgni.","shortLead":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének...","id":"20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f17be28-5397-49d3-9c14-9cf63be6809f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","timestamp":"2019. január. 03. 18:03","title":"Hadat üzentek a PlayStationnek és az Xboxnak, új versenyző száll be a konzolgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem...","id":"20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e2ca5-a496-438e-a1b3-edeff1deef31","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","timestamp":"2019. január. 02. 17:52","title":"Harapófogóval kell kihúzni a kormányból, hányan kapnak maximális GYED-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel arrébb is találtak.","shortLead":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel...","id":"20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468fd01-3377-48b6-a73b-25883966543d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","timestamp":"2019. január. 03. 20:59","title":"Mintegy 270 konténer borult a tengerbe egy hajóról Hollandia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra számítanak az évben.","shortLead":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra...","id":"20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8a1431-7a30-4c77-8df3-4d4a6d0649e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Felmérés: konfliktusokkal teli évet várnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","shortLead":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","id":"20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdaf4c-7456-4c99-8f5d-e039afdea078","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","timestamp":"2019. január. 03. 13:31","title":"Már tesztelik a bankok az azonnali fizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","shortLead":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","id":"20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e8578-8c1a-4a42-8750-ba0f603a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","timestamp":"2019. január. 02. 19:42","title":"Görög állampolgárságot kaptak a menekültek, akik több tucat embert mentettek ki egy erdőtűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]