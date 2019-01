Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","shortLead":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","id":"20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbfe56-d653-4e44-83e8-4d0e7189d9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","timestamp":"2019. január. 04. 06:52","title":"Az év első hétvégéjén meg is tartják az első időközi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","shortLead":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","id":"20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ea271-3cd1-4713-88de-1056754385f7","keywords":null,"link":"/elet/20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","timestamp":"2019. január. 02. 13:32","title":"Rémült labradort mentettek a tűzoltók a péceli Csunya-tó közepéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","shortLead":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","id":"20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851dddb8-a819-467f-9960-7a31bb43dbd3","keywords":null,"link":"/sport/20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","timestamp":"2019. január. 02. 13:42","title":"Sérült, pityergő ellenfelét vigasztalta Sarapova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","shortLead":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","id":"20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f3f61-b623-48be-9a1c-906d8cbb44db","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","timestamp":"2019. január. 02. 14:39","title":"Így megy a világ leggazdagabb embere lóháton vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","shortLead":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","id":"20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b97b973-4e19-4600-828f-6a3c7513fb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","timestamp":"2019. január. 03. 17:14","title":"Európai központot épít Belgiumban az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]