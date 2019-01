Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","shortLead":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","id":"20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e93e0-73f7-4368-b7ed-eae3ecb9f4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","timestamp":"2019. január. 03. 08:49","title":"Összeveszett barátjával, ezért gyalogolt az úttesten az M3-ason halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra a „Köpcös” pere, amelynek során szinte mindenki \"dalol\". Így számos kínos kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők. ","shortLead":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra...","id":"20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ffe876-a9e9-4356-a6f3-f0c77a2ddea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","timestamp":"2019. január. 03. 12:13","title":"Bankárok, bűnvadászok, politikusok a lekapcsolt félanalfabéta kábítószerkirály zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Új császár, új mondás.","shortLead":"Új császár, új mondás.","id":"20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa67b8-2ab1-4fee-b391-5b7022ad7b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","timestamp":"2019. január. 03. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: 2019 kurucai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját. Hozzátette: az USA hatalmas szolgálatot tesz Európának, így a földrész lakóinak tisztelniük kellene az USA-t.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját...","id":"20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e14e9-a068-4a3b-a102-21a22f6e893d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","timestamp":"2019. január. 03. 15:25","title":"Trump örül annak, hogy Európában utálják őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","shortLead":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","id":"20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261e92f4-ef5a-472b-b071-81e8c2285f3d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","timestamp":"2019. január. 03. 10:04","title":"Kemény időszak vár Óbudára, szétkapják a Flórián teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is készít a Samsung.","shortLead":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is...","id":"20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eddd8f-4866-4bd3-aa45-d5d82381b7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Vékonyabb pénztárcájúaknak készít okoshangszórót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója hosszú elemzést írt arról, hogy szerinte Kelet-Európa azért nélkülözhetetlen a Nyugat számára, mert „mi szolgáltatjuk a felsőbbrendűségük élő bizonyítékát!” Schmidt Mária a blogjában azt írta: erről szól az Európai Unió minden egyes napja.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója hosszú elemzést írt arról, hogy szerinte Kelet-Európa azért nélkülözhetetlen a Nyugat...","id":"20190103_Schmidt_Maria_szinvonaltalan_tudatlan_nyugati_senkik_nemegyszer_tok_isiaszosan_leckeztetnek_es_oktatgatnak_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1c0a71-3bfd-447f-9d31-8a8cd868fa7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Schmidt_Maria_szinvonaltalan_tudatlan_nyugati_senkik_nemegyszer_tok_isiaszosan_leckeztetnek_es_oktatgatnak_minket","timestamp":"2019. január. 03. 23:16","title":"Schmidt Mária: színvonaltalan, tudatlan nyugati senkik leckéztetnek és oktatgatnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]