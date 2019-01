Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","id":"20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b5ef1b-bdb0-4c40-97b9-bafd6139cecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 03. 15:10","title":"Szijjártó: 2018 volt minden idők legsikeresebb éve Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77667bc-e24d-4006-b233-7c037342c74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videók manipulálását lehetővé tevő deepfake technológia egyre hatékonyabb, és már nemcsak az ismert emberekről készülnek hamisított felvételek.","shortLead":"A videók manipulálását lehetővé tevő deepfake technológia egyre hatékonyabb, és már nemcsak az ismert emberekről...","id":"20190103_deepfake_video_scarlett_johansson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77667bc-e24d-4006-b233-7c037342c74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eba5e7-065d-492d-b49d-cde8f5c416bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_deepfake_video_scarlett_johansson","timestamp":"2019. január. 03. 08:03","title":"Scarlett Johansson: az internet egy sötét féregjárat, ami önmagát zabálja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott szabadalmi vita. ","shortLead":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott...","id":"20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a72d-22f7-482a-8ab0-a24f0824b7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","timestamp":"2019. január. 03. 22:03","title":"Németországban is betiltottak néhány iPhone-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","shortLead":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","id":"20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bebf897-3015-4c1e-b40c-7478a3f6acde","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","timestamp":"2019. január. 04. 13:44","title":"Még mindig nagyon kevés a női rendező Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén a bankszámla volt.","shortLead":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén...","id":"20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829447c4-ace2-4919-ad18-74ef575dbb49","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Egy húszezresért nyitott számlát csalóknak, akár nyolc évre is ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok létrehozását.","shortLead":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok...","id":"20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42604d8-4117-433d-bbf1-b674694d6cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","timestamp":"2019. január. 03. 12:09","title":"Amerikai ügyvédek aggódnak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a régi autók alkatrészigénye mozgatja most ezt a piacot. ","shortLead":"Úgy tűnik, a régi autók alkatrészigénye mozgatja most ezt a piacot. ","id":"20190104_autolopasok_2018_autovadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a87803-2d3d-427c-a0af-d52930c2dc35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_autolopasok_2018_autovadasz","timestamp":"2019. január. 04. 09:35","title":"Itt a 2018-as autólopási statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]