Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós rekordra növelte tavaly utasforgalmát.","shortLead":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós...","id":"20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f60f7a-9610-4b57-84da-31ee58dfc9cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","timestamp":"2019. január. 03. 11:40","title":"A botrányok, a sztrájkok ellenére rekord sokan repültek a Ryanairrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0876594e-2fb7-4ad0-8654-bcb5324a987a","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","timestamp":"2019. január. 02. 14:17","title":"Madonna szilveszterkor egyszer csak megjelent egy bárban, és elénekelt két dalt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","shortLead":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","id":"20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3564771e-275f-404c-8363-87fd576205ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","timestamp":"2019. január. 03. 16:24","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el az afgán férfit, aki a Keletinél garázdálkodott szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén a bankszámla volt.","shortLead":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén...","id":"20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829447c4-ace2-4919-ad18-74ef575dbb49","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Egy húszezresért nyitott számlát csalóknak, akár nyolc évre is ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült ivóedényeket a rendszerben részt vevő üzletekben és kávéspohár-automatáknál lehet visszaadni. Egy év alatt egymillió eldobható pohártól szeretnék megkímélni a környezetet.","shortLead":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült...","id":"20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb923d-c694-49b3-bf32-8db5938914d5","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. január. 03. 15:48","title":"Harcot indít Bécs az eldobható kávéspoharak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]