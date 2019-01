Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","shortLead":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb2703-bd23-49b9-9d37-bb123819bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","timestamp":"2019. január. 03. 14:09","title":"Elfogták a férfit, aki egy éven keresztül hollywoodi sztárok otthonait fosztogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház koraszülött intenzív részlege (PIC) - értesült az mfor.hu, de lapunk is úgy tudja: jövő héttől újra fogadnak kismamákat és a babákat a Podmaniczky utcai osztályon.","shortLead":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház...","id":"20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342bd8-ad64-4fee-a722-82d2a8491a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","timestamp":"2019. január. 04. 16:56","title":"Jövő héten újranyit a Honvédkórház koraszülöttcentruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","id":"20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b5ef1b-bdb0-4c40-97b9-bafd6139cecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 03. 15:10","title":"Szijjártó: 2018 volt minden idők legsikeresebb éve Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","shortLead":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","id":"20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ed1536-bd42-4a58-9364-09c92532516e","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","timestamp":"2019. január. 03. 10:59","title":"Tízezreket menekítenek ki egy vihar elől Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","shortLead":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","id":"20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734ade5-69bd-4f62-befd-ab7061c897f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","timestamp":"2019. január. 03. 12:27","title":"Mérgező anyagot is tartalmazó konténerek estek az Északi-tengerbe egy uszályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","shortLead":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","id":"20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31a503-2e7d-4ef3-8227-c4e49af3dfc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2019. január. 04. 15:16","title":"Mégsem lesz kavicsbánya Paks mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]