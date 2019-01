Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág előtt.","shortLead":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág...","id":"20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f2990f-237c-4e1c-a1e5-7068ee0724a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","timestamp":"2019. január. 03. 15:53","title":"A sportközgazdász szerint a kormány nem tett le az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","shortLead":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","id":"20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc91611-a86a-49c4-9de6-e5a6518fabab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","timestamp":"2019. január. 04. 13:21","title":"Úgy kellett már a 24 colos kerék az új Lambóra, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman kontrollálni a gyerek telefonnal vagy számítógéppel töltött idejét.","shortLead":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman...","id":"20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bd2cb3-5b92-4efd-9f3c-d585836e3646","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 04. 12:32","title":"Nem biztos, hogy az internetezés tönkreteszi a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban azt állította, hogy a város számára a legfontosabb.","shortLead":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban...","id":"20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888852d-224f-4a9d-8329-f5ad7c3eedd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 04. 11:28","title":"Migránspárti, magyarellenes, Soros embere – plakátkampány indult Márki-Zay ellen Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","shortLead":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","id":"20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8de929-81de-4582-abde-2bfcca7b5607","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. január. 04. 08:29","title":"Népszava: Vissza akart térni a közéletbe a bilincsben elvitt volt fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","shortLead":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","id":"20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99bd60-326f-4610-9570-1e949c6d8de6","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","timestamp":"2019. január. 04. 11:00","title":"Harcosok klubja: Egymás püfölésével oldják a stresszt a francia üzleti elit tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]