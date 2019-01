Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","shortLead":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","id":"20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04769bdc-9eb7-4e57-a87c-84a71267c626","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","timestamp":"2019. január. 05. 08:40","title":"Főpályaudvar lehet a Nyugatiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab781e5-1c81-492d-9f9b-af15d05e3cef","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig társasházakat kezelt, és üzemeltetési osztályvezető volt egy állami hivatalban a Magyarságkutató Intézet igazgatója, Horváth-Lugossy Gábor jogász. ","shortLead":"Eddig társasházakat kezelt, és üzemeltetési osztályvezető volt egy állami hivatalban a Magyarságkutató Intézet...","id":"20190104_Szakacs_Arpad_uzlettarsa_a_Magyarsagkutato_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab781e5-1c81-492d-9f9b-af15d05e3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a790b0f-cfe4-4f41-a669-194dd40d95bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Szakacs_Arpad_uzlettarsa_a_Magyarsagkutato_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 04. 12:43","title":"A kultúrkampfos Szakács Árpád üzlettársa a Magyarságkutató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei pénzügyi vezetőjét Kanadában letartóztatták.","shortLead":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei...","id":"20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b124965-d5ca-4f43-85a6-cfed9b59982b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","timestamp":"2019. január. 04. 11:33","title":"Érik a bosszú? Több kanadait is lecsukatott Kína a Huawei-vezér letartóztatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark Overlord nevű hackercsoport birtokába kerültek, állítják maguk a tolvajok. A kiberbűnözők azzal fenyegetnek, hogy a papírokat közszemlére teszik, ha nem teljesítik követeléseiket.","shortLead":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark...","id":"20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71db658-d97d-4ab6-8661-cd900031b34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","timestamp":"2019. január. 04. 10:33","title":"Hackerek loptak el több ezer titkos dokumentumot a New York-i terrortámadásról, és közzéteszik, ha nem fizetnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","shortLead":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","id":"20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d278e-3aa5-4b4b-9d54-39ee6c3c52e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","timestamp":"2019. január. 04. 11:27","title":"Évi 35 millió forint a belépő a felső tízezerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","shortLead":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","id":"20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947c6685-3b01-46f9-90ae-e5062a26555d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","timestamp":"2019. január. 04. 11:09","title":"Három napig fúrták a jeget a kutatók, hogy hozzáférjenek egy rejtett tóhoz a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár 41 milliárd forintnak megfelelő fontot nyert újévkor.","shortLead":"A házaspár 41 milliárd forintnak megfelelő fontot nyert újévkor.","id":"20190104_Listat_irt_a_brit_lottonyertes_par_azokrol_az_emberekrol_akikkel_megosztjak_busas_nyeremenyuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66aaabc-c1bf-4d1e-a402-b5c6e7de3110","keywords":null,"link":"/elet/20190104_Listat_irt_a_brit_lottonyertes_par_azokrol_az_emberekrol_akikkel_megosztjak_busas_nyeremenyuket","timestamp":"2019. január. 04. 13:21","title":"Listát írt a brit lottónyertes pár azokról az emberekről, akikkel megosztják busás nyereményüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]