Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","shortLead":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","id":"20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3a668-43e0-4131-b7a8-ab071b9fccbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 05. 11:24","title":"Egy eddig eltitkolt felvétel arról, ahogy fegyveres őrök erőszakkal kényszerítik, rángatják és teperik földre Varju Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi zsoldosok miatt fordultak ehhez az eszközhöz.","shortLead":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi...","id":"20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaef19e-bffd-4d65-b01e-50639e6c560b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","timestamp":"2019. január. 05. 10:53","title":"A rendőrség is üzent a tüntetőknek, hogy a külföldi Soros-zsoldosok is megértsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek ultimátumot adtak Orbánéknak. ","shortLead":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Halvány vonulás követte a meggyőző tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt...","id":"20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422faf5-d7b1-40ec-a3a1-de898d7941a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","timestamp":"2019. január. 06. 08:06","title":"Idén az első: három településen tartanak időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset...","id":"20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaa5098-581d-4c9c-88b4-88ede00498ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","timestamp":"2019. január. 05. 14:15","title":"Balesetezett a telekocsi, az egyik utas meglopta a magatehetetlen sofőrt és elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed86178f-8f9f-44ed-ab9a-d5336d8524c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","timestamp":"2019. január. 05. 11:30","title":"Schilling a Fülkében: Van a népharagnak fiókja, amelyet ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","shortLead":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","id":"20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e72bdb-cb56-440f-a87a-ffa04ce46b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","timestamp":"2019. január. 05. 15:47","title":"Túlóra nélkül egymillió forintot keres egy tapasztalt villanyszerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]