[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly novemberben 50 ezer nyomtató esett áldozatául két YouTube-csatorna párharcának, ezúttal pedig az okostelevíziók kerültek a frontvonalba.","shortLead":"Tavaly novemberben 50 ezer nyomtató esett áldozatául két YouTube-csatorna párharcának, ezúttal pedig az okostelevíziók...","id":"20190105_pewdiepie_okostelevizo_hacker_kiberbunozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d555e5-2aa7-4186-8dba-fdb68d9202d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_pewdiepie_okostelevizo_hacker_kiberbunozes","timestamp":"2019. január. 05. 08:03","title":"Durvul a helyzet: 3000 televíziót törtek fel, hogy feliratkozót szerezzenek a legismertebb YouTube-videósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is készít a Samsung.","shortLead":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is...","id":"20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eddd8f-4866-4bd3-aa45-d5d82381b7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Vékonyabb pénztárcájúaknak készít okoshangszórót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ede9c71-7670-4886-ade5-630d9d03064b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pályázni még január 15-ig lehet.","shortLead":"Pályázni még január 15-ig lehet.","id":"20190104_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_zsuri_nevsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ede9c71-7670-4886-ade5-630d9d03064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94551210-fb47-4fcb-beba-49f281f4f655","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_zsuri_nevsor","timestamp":"2019. január. 04. 17:05","title":"Nyilvános a 37. Magyar Sajtófotó Pályázat zsűrijének névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei pénzügyi vezetőjét Kanadában letartóztatták.","shortLead":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei...","id":"20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b124965-d5ca-4f43-85a6-cfed9b59982b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","timestamp":"2019. január. 04. 11:33","title":"Érik a bosszú? Több kanadait is lecsukatott Kína a Huawei-vezér letartóztatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fb038d-b211-4daf-bd0e-e1f8971edf05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jönnek az út szélén ugrálókötelező villanyszerelők?","shortLead":"Jönnek az út szélén ugrálókötelező villanyszerelők?","id":"20190104_volkswagen_transporter_trening_edzes_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89fb038d-b211-4daf-bd0e-e1f8971edf05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40014536-29f4-4a2e-9269-d0f6c8bac7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_volkswagen_transporter_trening_edzes_video","timestamp":"2019. január. 04. 12:18","title":"Ez volna a melós edzés a Volkswagentől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d507f0c-3741-47ab-ba71-c5538b1b4342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar felnőttek több mint fele játszik vagy játszott már életében valamilyen videojátékkal. Az e-sport már profi sportágnak számít, és óriási üzlet épült rá.","shortLead":"A magyar felnőttek több mint fele játszik vagy játszott már életében valamilyen videojátékkal. Az e-sport már profi...","id":"20190104_A_30_milliard_forintos_alomhatarhoz_kozelit_az_esport_piaca_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d507f0c-3741-47ab-ba71-c5538b1b4342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997773c2-ed18-4d6a-88ae-201cdfa9d712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_A_30_milliard_forintos_alomhatarhoz_kozelit_az_esport_piaca_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 04. 12:14","title":"A 30 milliárd forintos álomhatárhoz közelít az e-sport piaca Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]