[{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","shortLead":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","id":"20190107_ferrari_F1_arrivabene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef180f1b-e186-49b5-a665-5c09f584e277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_ferrari_F1_arrivabene","timestamp":"2019. január. 07. 16:59","title":"Menesztették a Ferrari F1-es főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű Szolgáltatási Platform. De vajon minden problémára megoldást jelent?","shortLead":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű...","id":"20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe4e91-65b6-40b5-9934-2d1add1e9d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","timestamp":"2019. január. 08. 18:00","title":"Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek? Kipróbáltuk az ingyenes ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","shortLead":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","id":"20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e33055-77fb-47e8-ac8c-aafdc06d3325","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"A börtönből telefonálva vert át egy párt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1716d-d310-4430-b4b5-4007296bfc48","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest FC fellebbezett, a zárt kapukat így megúszták, de még nagyobb büntetést kell fizetniük.","shortLead":"Az Újpest FC fellebbezett, a zárt kapukat így megúszták, de még nagyobb büntetést kell fizetniük.","id":"20190108_Megsem_lesz_zart_kapus_az_UjpestFerencvaros_bajnoki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1716d-d310-4430-b4b5-4007296bfc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239584f2-f7ed-4887-94cc-c0315b40e8dd","keywords":null,"link":"/sport/20190108_Megsem_lesz_zart_kapus_az_UjpestFerencvaros_bajnoki","timestamp":"2019. január. 08. 18:11","title":"Mégsem lesz zárt kapus az Újpest–Ferencváros-bajnoki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek, de az emberölés miatt korábban kiszabott jogerős fegyházbüntetése elől álnéven, hamis okmányokkal bujkálva mintegy három éven át kábítószer-termesztésből és -kereskedelemből élt.","shortLead":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás...","id":"20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eb427e-8a9b-44e1-bf56-741620cca6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","timestamp":"2019. január. 07. 10:11","title":"Gyilkolt, majd hamis papírokkal bujkált és drogtermesztésből élt - elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje „Szabad Budapestet most!” címmel programbemutató sajtótájékoztatót tartott kedden a Városházán.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP...","id":"20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480a3f8-eee8-4f48-9b72-e0a2aca0fa14","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Elkezdte a kampányt Horváth Csaba Budapestért, neki is van 5 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]