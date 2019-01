Már dolgoznak a Vörösmarty téren, nyár végére egész másképp fog kinézni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kontinensünkön minimum 17 millió forintot kell fizetni az amerikai gyártó kompakt villanyautójáért.","shortLead":"Kontinensünkön minimum 17 millió forintot kell fizetni az amerikai gyártó kompakt villanyautójáért.","id":"20190108_europaban_is_elerheto_a_tesla_model_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48249944-2a52-418e-a4f7-612bc7734204","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_europaban_is_elerheto_a_tesla_model_3","timestamp":"2019. január. 08. 08:29","title":"Európában is elérhető, konfigurálható a Tesla Model 3, vázoljuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","shortLead":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","id":"20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195dd762-23f5-4108-9445-66abed56460b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","timestamp":"2019. január. 07. 19:44","title":"Sálba kötötte a vonatok késését egy német nő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több dolgot is kifogásol a dél-koreai vállalatok európai működésében, mert a szakszervezetek jogait nem mindenütt respektálják. Dél-Korea például nem írta alá az ENSZ munkaügyi szervezetének, az ILO-nak a határozatait a kényszermunka tilalmáról.","shortLead":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több...","id":"20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace3d9c-de2f-4978-af7c-24003639bfa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","timestamp":"2019. január. 08. 14:05","title":"Brüsszelnek most tűnt fel, hogy az EU-ban működő dél-koreai cégek olykor megsérthetik a dolgozók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemerey érdekeltségei már másnap új számlákat nyitottak.","shortLead":"Szemerey érdekeltségei már másnap új számlákat nyitottak.","id":"20190109_Gyorsan_reagalt_Matolcsy_fia_es_unokatestvere_az_NHB_Bank_korlatozasaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8aba05-bbd9-4ddb-b607-28b90f0f93ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Gyorsan_reagalt_Matolcsy_fia_es_unokatestvere_az_NHB_Bank_korlatozasaira","timestamp":"2019. január. 09. 07:49","title":"Gyorsan reagált Matolcsy fia és unokatestvére az NHB Bank korlátozásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","shortLead":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","id":"20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ac2ca1-ef32-4bc6-b14c-ae065ae7bf7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","timestamp":"2019. január. 08. 17:14","title":"Eldobhatjuk a kék-sárga baleseti nyomtatványt – elindult az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]