[{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó néhány akad, ahol több mint duplájára nőttek az átlagos négyzetméterárak, de az árnövekedési rangsor végén sem találni sok olyan helyszínt, ahol 40 százalék alatti a drágulás. ","shortLead":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó...","id":"20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ca3ed-f5fb-4ac4-896b-6da31a36a740","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","timestamp":"2019. január. 10. 10:52","title":"Családi házat ér a jókor szerzett panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","shortLead":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","id":"20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d017fa-481c-4091-9be0-e93cae2eba1e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","timestamp":"2019. január. 10. 13:27","title":"Elcsatangolt kutyákat mentettek rendőrök a forgalmas M0-sról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„Nem akarom ezt a vezetéket, de azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, mi, amerikaiak diktálunk. Azt szeretném, ha maguk az érintettek állnának el ettől” – nyilatkozta meglehetősen kevéssé diplomatikusan az USA berlini nagykövete a Handelsblatt portálnak. A lap értékelése szerint ha Trump komolyan akarja, megtorpedózhatja a gázvezetéket.","shortLead":"„Nem akarom ezt a vezetéket, de azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, mi, amerikaiak diktálunk. Azt szeretném, ha maguk...","id":"20190110_Trump_megfurhatja_az_Eszaki_Aramlat_2ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9c06b-ade2-4838-9bf9-939a3711e5a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Trump_megfurhatja_az_Eszaki_Aramlat_2ot","timestamp":"2019. január. 10. 15:42","title":"Trump megfúrhatja az Északi Áramlat 2-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Félreértés ne essék, nem civilizációs betegségről van szó. ","shortLead":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros...","id":"20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3bc6f-6f37-4cbe-b4d2-ba71b0e1eccd","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","timestamp":"2019. január. 09. 11:02","title":"Egyre több óvodás szenved az 1-es típusú cukorbetegségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. ","shortLead":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás...","id":"20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2aa29-2d3b-41ec-a245-f4b83f92fbe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","timestamp":"2019. január. 09. 13:37","title":"Bojkottot hirdetett Vágó Gábor \"a NER-t kiszolgáló\" cégekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább harcolnak, cinikus döntésnek látja a kormány húzását, további jogi lépéseket tesznek.","shortLead":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább...","id":"20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185a6e65-2f7d-42a8-8fc6-78ef1d9bed63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","timestamp":"2019. január. 10. 15:54","title":"Tényleg utcára teszik a Politikatörténeti Intézetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","shortLead":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","id":"20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2847738-882d-449a-b59e-475886ac737e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","timestamp":"2019. január. 09. 15:48","title":"Megvette az állam Munkácsy Golgotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]