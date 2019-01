Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső döntést úgyis a nemzeti kormányok hozzák meg – mondta Jyrki Katainen.","shortLead":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső...","id":"20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b7c36-f9d6-43a9-9dc4-4f7aa6275862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. január. 09. 16:57","title":"A finn EU-biztos nem adna uniós pénzt olyan országnak, ahol nem tisztelik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","shortLead":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","id":"20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e3f6c-f4d0-49fc-8417-649d4bd868ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, de nem a búcsúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Televíziós beszédet intézett a néphez az amerikai elnök. ","shortLead":"Televíziós beszédet intézett a néphez az amerikai elnök. ","id":"20190109_Trump_mar_megelegedne_egy_acelkeritessel_is_fal_helyett_a_mexikoi_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3207e8ff-c0b1-45fe-9b85-6c55235cd485","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Trump_mar_megelegedne_egy_acelkeritessel_is_fal_helyett_a_mexikoi_hataron","timestamp":"2019. január. 09. 05:37","title":"Trump már megelégedne egy acélkerítéssel is fal helyett a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között emiatt tulajdonítunk túlságosan nagy jelentőséget mindannak, amit elveszíthetünk. Ez pedig arra sarkall, hogy vállaljunk még többet is, mint kellene.","shortLead":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között...","id":"20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7b155-ed8e-4c3c-b64b-0711521471d5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","timestamp":"2019. január. 10. 13:15","title":"Fél nemet mondani a kollégáinak? Akkor gondolja át ezeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak egész napos sztrájkja miatt.","shortLead":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki...","id":"20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e20f77-9392-4734-8c48-51649100bed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. január. 10. 10:21","title":"Dübörög a német repülőtéri sztrájk, magyarokat is érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","shortLead":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","id":"20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40519843-23ca-4e1d-886d-9cd8b95c67f7","keywords":null,"link":"/sport/20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","timestamp":"2019. január. 10. 06:52","title":"Szalayék egyre feljebb jönnek a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]