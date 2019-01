Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren kívülről érkező rádiójeleket sikerült befogniuk. Mostanra az is kiderült, hogy a jel nagyon sokat utazott, mire elért hozzánk.","shortLead":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren...","id":"20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365150c-9428-48bd-8388-c39e3b539e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","timestamp":"2019. január. 10. 08:03","title":"1,5 milliárd fényévről érkező rádiójelet fogtak be csillagászok, fogalmuk sincs, honnan jött, és mi küldte azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","shortLead":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","id":"20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda84e6-a5dc-4f92-9ca4-9accb6ebcca1","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","timestamp":"2019. január. 09. 09:57","title":"Curtis már két hete felvette a kapcsolatot Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","shortLead":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","id":"20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8775abce-3d6f-45a7-b05f-37ff6ea3ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Gyurcsány pert nyert az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van, hogy teljesüljön a kormány foglalkoztatási célja.","shortLead":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van...","id":"20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498192ea-861c-45a7-ad80-43de420e7c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","timestamp":"2019. január. 09. 16:30","title":"ÁSZ: Nem csak a nyugdíjasokat lehetne visszavinni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi a helyét a világban.","shortLead":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi...","id":"20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f16b70-fe7e-467e-a05e-4c7cca9fe258","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","timestamp":"2019. január. 09. 14:33","title":"5 éves már, mégis úgy viszik a PlayStation 4-et, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi felfedezést tettek.","shortLead":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi...","id":"20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d259774-8c3d-4715-b9d8-178bbd83b28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","timestamp":"2019. január. 09. 13:33","title":"A NASA algoritmusa \"elnézte\", amatőr csillagászok fedeztek fel egy ritka bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","shortLead":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","id":"20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39fdf1-c3a7-421b-9195-d53c03702f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 08. 14:47","title":"Magyar bérgyilkost köröznek Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]