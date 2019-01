Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","shortLead":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","id":"20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c8d65-8a30-43ba-99ed-c88925acf63f","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Látványos helikopteres akcióval mentettek meg egy sérült síelőt az Alpokban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a publicista programja, értesült a Magyar Hang. 