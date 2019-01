Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi már házi őrizetben volt Londonban, amikor megszökött, november óta körözték.","shortLead":"A férfi már házi őrizetben volt Londonban, amikor megszökött, november óta körözték.","id":"20190110_Magyarorszagon_fogtak_el_a_sved_csalot_aki_nyugdijas_befektetoket_karositott_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db634fc-21fc-4631-8afe-fa486f815085","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Magyarorszagon_fogtak_el_a_sved_csalot_aki_nyugdijas_befektetoket_karositott_meg","timestamp":"2019. január. 10. 14:10","title":"Magyarországon fogták el a svéd csalót, aki nyugdíjas befektetőket károsított meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával a fedélzetén. ","shortLead":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával...","id":"20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5438dc1-feee-475e-8065-b93cd0aab665","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","timestamp":"2019. január. 10. 05:50","title":"Eltűnt egy francia harci repülő, kutatnak a pilóták után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","shortLead":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","id":"20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2847738-882d-449a-b59e-475886ac737e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","timestamp":"2019. január. 09. 15:48","title":"Megvette az állam Munkácsy Golgotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fba45-1ac5-49b7-a5b5-801f5227c4ba","keywords":null,"link":"/itthon/201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","timestamp":"2019. január. 10. 15:00","title":"Jakus Ibolya: Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi terhet is jelentenek. Több alapítvány összefogásának köszönhetően ezt most már az állam is elismeri. Hogy jutottunk el az adókedvezményig, és milyen terheket cipelnek azok, akik most bekerültek a súlyosan fogyatékosak körébe? Az ügyért lobbizó alapítványok képviselőivel beszélgettünk.","shortLead":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi...","id":"20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210bd768-30c3-45b0-a3d5-a4bf3d34e30d","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 10. 20:00","title":"„Próbáltam megértetni, hogy nem hisztizek, hanem valódi fájdalmaim vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","shortLead":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","id":"20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3666ac41-58ce-4287-83e3-b500d1a40df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","timestamp":"2019. január. 10. 17:03","title":"Szokatlanul jó állapotban kerültek elő egy legalább 12 ezer éve élt szarvas maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","shortLead":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","id":"20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e3f6c-f4d0-49fc-8417-649d4bd868ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, de nem a búcsúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön kérés nélkül.","shortLead":"Külön kérés nélkül.","id":"20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17e167-676d-4caf-8266-6b310290df8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","timestamp":"2019. január. 11. 13:34","title":"Év végéig még köteles \"papírt\" adni az orvos az e-recept mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]