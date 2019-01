Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-karolinai republikánus szenátor szerint nem tudnak megegyezni a kongresszus demokrata párti vezetőivel.","shortLead":"A dél-karolinai republikánus szenátor szerint nem tudnak megegyezni a kongresszus demokrata párti vezetőivel.","id":"20190111_Rendkivuli_allapotot_kihirdetesevel_ernek_el_Trumpek_hogy_megepulhessen_a_fal_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3332a-40d7-49d2-a581-164cf74c12e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Rendkivuli_allapotot_kihirdetesevel_ernek_el_Trumpek_hogy_megepulhessen_a_fal_a_hataron","timestamp":"2019. január. 11. 06:01","title":"Rendkívüli állapot kihirdetésével érnék el Trumpék, hogy megépülhessen a fal a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump kerítést szeretne a mexikói határra, a demokraták nem, emiatt már 22 napja áll a kormányzás, a kormányzati munkatársak egy része fizetés nélkül dolgozik, másik felét kényszerszabadságra küldtek, egyre nő a káosz.","shortLead":"Trump kerítést szeretne a mexikói határra, a demokraták nem, emiatt már 22 napja áll a kormányzás, a kormányzati...","id":"20190112_Az_ideiglenes_amerikai_kormanyzati_leallas_mar_az_eddigi_leghosszabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59529c6f-ef91-4439-890e-a8206995444e","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Az_ideiglenes_amerikai_kormanyzati_leallas_mar_az_eddigi_leghosszabb","timestamp":"2019. január. 12. 10:30","title":"Az \"ideiglenes\" amerikai kormányzati leállás már az eddigi leghosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","shortLead":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","id":"20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05397dbe-efc9-48f2-8898-a6d38fc51205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. január. 11. 11:37","title":"A brit rendőrség is aggódik, hogy kiürülnek a boltok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita miatt eddig mindkettőt blokkolták.","shortLead":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita...","id":"20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eda1b1-ef81-4e30-b21d-766ab0de95d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","timestamp":"2019. január. 11. 21:15","title":"Az utolsó lépés is megvan: Észak-Macedónia lesz Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon elérhetővé válik. A Google szerint a cél, hogy tisztább legyen az internet.","shortLead":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon...","id":"20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceec802-863a-4b30-8800-022edb68910d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Nyártól nincs kegyelem: mindenhol bekapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a1b9dd-aa11-4c35-b6cb-7df6fd6c9628","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Konzultációt indított Brüsszel, mert hiába tiltott a nemek közötti megkülönböztetés, a nők átlagosan mégis 16 százalékkal kevesebbet keresnek a férfiaknál.","shortLead":"Konzultációt indított Brüsszel, mert hiába tiltott a nemek közötti megkülönböztetés, a nők átlagosan mégis 16...","id":"20190111_A_nokrol_szolo_konzultaciot_inditott_az_Europai_Bizottsag_is_egy_kicsit_maskepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a1b9dd-aa11-4c35-b6cb-7df6fd6c9628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33af824-4818-486f-b3fd-b1b67b6cd47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_nokrol_szolo_konzultaciot_inditott_az_Europai_Bizottsag_is_egy_kicsit_maskepp","timestamp":"2019. január. 11. 16:29","title":"A nőkről szóló konzultációt indított az Európai Bizottság is, egy kicsit másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633976c0-cc45-4fa9-a87a-1c4adee534ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály bejelentése szerint ezzel próbálják enyhíteni az ágazatokban tapasztalható munkaerőhiányt.","shortLead":"Varga Mihály bejelentése szerint ezzel próbálják enyhíteni az ágazatokban tapasztalható munkaerőhiányt.","id":"20190112_Osszesen_4000en_palyazhatnak_ingyen_buszes_teherautovezetoi_kepzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633976c0-cc45-4fa9-a87a-1c4adee534ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b433b85-c3c2-413e-8bf1-02321d30214c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190112_Osszesen_4000en_palyazhatnak_ingyen_buszes_teherautovezetoi_kepzesre","timestamp":"2019. január. 12. 08:39","title":"Összesen négyezren pályázhatnak ingyen busz- és teherautóvezetői képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]