[{"available":true,"c_guid":"1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","shortLead":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","id":"20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b814f518-0006-4ba1-89d0-4d4880093db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Robbanás volt a párizsi Operaház közelében, két tűzoltó meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","shortLead":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","id":"20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aeea83-b2c9-4577-b43f-405bb6b80b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","timestamp":"2019. január. 11. 21:54","title":"Az ÁSZ szerint azért nem szankcionálták a kamupártokat, mert nem kérte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik, az Apple is előrelép a kameraszenzorok számát illetően.","shortLead":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik...","id":"20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b253c5-65a2-42e2-b182-c7b6d6e1a3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","timestamp":"2019. január. 12. 12:03","title":"Úgy tűnik, három kamera lesz az idei iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne próbálják ki otthon!","shortLead":"Ne próbálják ki otthon!","id":"20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ca2d0-4a63-41a4-87b0-a2cdf188834a","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","timestamp":"2019. január. 12. 18:02","title":"A Sandra Bullock-film miatt letakart szemmel vezetett egy amerikai kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger, Nyíregyháza és Szolnok térségében sem jó a helyzet.","shortLead":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger...","id":"20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c2df7-ce17-4ae4-b91c-dd1359546418","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","timestamp":"2019. január. 12. 13:30","title":"Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","shortLead":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","id":"20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281c69f2-b3fb-40de-8ca3-25849cf84b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 11. 16:58","title":"Szabadon engedik a röszkei terrorper vádlottját, Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olcsóbban is megvehették volna a járműveket, de valamiért nem tették.","shortLead":"Olcsóbban is megvehették volna a járműveket, de valamiért nem tették.","id":"20190111_Tobb_szazmillios_kart_okozott_a_varosnak_Pecs_onkormanyzati_cege_egy_buszvasarlassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b73a0e-bbba-4060-9a0b-0cd20f08a493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Tobb_szazmillios_kart_okozott_a_varosnak_Pecs_onkormanyzati_cege_egy_buszvasarlassal","timestamp":"2019. január. 11. 08:48","title":"Több százmilliós kárt okozott a városnak Pécs önkormányzati cége egy buszvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]