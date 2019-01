Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére kerülne.","shortLead":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére...","id":"20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fef635-b828-4b4b-8863-74ff52347055","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","timestamp":"2019. január. 14. 13:39","title":"Rekordszámú szervátültetést végeztek tavaly a Semmelweis Egyetem klinikáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","shortLead":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","id":"20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db52f3-068a-47ad-8cd2-55e92bcd1339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","timestamp":"2019. január. 14. 07:55","title":"Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 nap leforgása alatt sikerült az Instagram szempontjából világrekordot felállítani egy olyan profillal, amelyre csupán egyetlen fotót posztoltak. Mindezt úgy, hogy egyetlen híresség sem látható rajta, és agyonfilterezve sincs a kép.","shortLead":"Alig 10 nap leforgása alatt sikerült az Instagram szempontjából világrekordot felállítani egy olyan profillal, amelyre...","id":"20190114_rekord_instagram_foto_lajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a03a72-231e-45cd-b338-865be540ed69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_rekord_instagram_foto_lajk","timestamp":"2019. január. 14. 08:33","title":"Új rekord született: 24 millió lájknál jár ez a kép Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt a letakarásra. ","shortLead":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt...","id":"20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cad7d3-d012-4e45-a889-341baf006773","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. január. 14. 08:20","title":"Kétszáz éves freskókat takartak le a felújítás során Orbán új munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték a különleges keleti gerlét a Békés megyei Mezőberényben – írja a ma.hu, az agraroldal.hu alapján.","shortLead":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték...","id":"20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e16a6-13cd-4eee-9327-9447448d09f1","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 13. 18:11","title":"Ritka és szép madár tűnt fel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén még jól haladnak a már támogatást kapott projektekkel, de sokan félnek attól, mi jön ez után. ","shortLead":"Idén még jól haladnak a már támogatást kapott projektekkel, de sokan félnek attól, mi jön ez után. ","id":"20190114_Egyre_jobban_felnek_a_cegeknel_attol_hogy_leallnak_az_EUpenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522a2691-5dc7-44b2-9ac6-c8f279d14c1c","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Egyre_jobban_felnek_a_cegeknel_attol_hogy_leallnak_az_EUpenzek","timestamp":"2019. január. 14. 08:09","title":"Egyre jobban félnek a cégeknél attól, hogy leállnak az EU-pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj, a hétvégén mégis akadt olyan nyugdíjas, aki arra panaszkodott, hogy nem kapott semmit. Felelős továbbra sincs, és egyesek késedelmi kamat megfizetését kezdeményeznék.","shortLead":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj...","id":"20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2f14d8-6885-4b3c-adcc-16a9fe62cd61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","timestamp":"2019. január. 14. 15:36","title":"Senki sem állt ki legalább egy bocsánatkéréssel a csúszó nyugdíjutalások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]