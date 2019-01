Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","shortLead":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","id":"20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb26a40-391c-4162-906c-512a145f55a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 14. 15:23","title":"Tíz évre kiutasították Magyarországról Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","shortLead":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","id":"20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd149e-1340-42b8-bc19-c285b496884e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","timestamp":"2019. január. 13. 23:32","title":"Megkéselték Gdansk polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","shortLead":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","id":"20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c965dfec-3332-4ee7-88d3-75c311143ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","timestamp":"2019. január. 13. 12:45","title":"Benyelik a bankok a tranzakciós adó csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat története során először végzett a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság éremtáblázatának élén: a hollandiai Dordrechtben rendezett kontinensviadalon négy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet gyűjtött. Az egész kontinensviadal legeredményesebb versenyzője Liu Shaolin Sándor lett három arannyal és két ezüsttel.","shortLead":"A magyar csapat története során először végzett a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság éremtáblázatának élén...","id":"20190113_Igy_gyoztek_a_sporttorteneti_diadalt_elert_gyorskorcsolyazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1c0a3d-581c-41ff-b0a8-5290d442b96a","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Igy_gyoztek_a_sporttorteneti_diadalt_elert_gyorskorcsolyazok","timestamp":"2019. január. 13. 20:20","title":"Így győztek a sporttörténeti diadalt elért gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője megkapta a gyártási engedélyt.","shortLead":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője...","id":"20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7c2d5b-f70e-43b6-8839-d9a41669f837","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","timestamp":"2019. január. 13. 17:45","title":"Megkapta a gyártási engedélyt a világ leghosszabb repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","shortLead":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","id":"201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21da2a79-736c-4900-980b-3267dcabd65b","keywords":null,"link":"/elet/201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","timestamp":"2019. január. 13. 09:25","title":"Kevesebb válás, hosszabb házasságok: eljött a konzervatív fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]