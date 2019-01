Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","shortLead":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","id":"20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0147602-ce0a-40ed-a0c3-4fb43c8e6904","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","timestamp":"2019. január. 14. 08:21","title":"Szívómotoros V8-as őserő: itt az új Lexus RC F, félhet a BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","shortLead":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","id":"20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42bb8f-8407-44a0-8c93-3a586aa4784a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","timestamp":"2019. január. 13. 13:25","title":"Elmászik az északi pólus, frissíteni kell a navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó a tett után még egy ideig szaladgált a színpadon ,és a mikrofonba kiabált, mire lefogták. ","shortLead":"A támadó a tett után még egy ideig szaladgált a színpadon ,és a mikrofonba kiabált, mire lefogták. ","id":"20190114_Megmutottek_de_eletveszelyes_allapotban_van_a_szinpadon_megkeselt_gdanski_polgarmester__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543b9866-5951-4f51-a3ca-2b3d1d33ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Megmutottek_de_eletveszelyes_allapotban_van_a_szinpadon_megkeselt_gdanski_polgarmester__video","timestamp":"2019. január. 14. 06:02","title":"Megműtötték, de életveszélyes állapotban van a színpadon megkéselt gdanski polgármester – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollár milliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","shortLead":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","id":"20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0357dcd-70fd-4444-8429-39e50d90d490","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","timestamp":"2019. január. 12. 14:05","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. 500 méteren fordított volt a sorrend: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszasan foglalkozik a Politico hétfői hírlevele Manfred Weberrel, aki az Európai Néppárt listavezetője a májusi EP-választáson. A brüsszeli hírportál akkor beszélgetett vele, amikor Cipruson elindította az európai kampányt.","shortLead":"Hosszasan foglalkozik a Politico hétfői hírlevele Manfred Weberrel, aki az Európai Néppárt listavezetője a májusi...","id":"20190114_Az_EUs_penzekkel_tartana_kordaban_Orbant_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6189ef-630c-4a44-8779-e67494bd2923","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_EUs_penzekkel_tartana_kordaban_Orbant_Weber","timestamp":"2019. január. 14. 09:15","title":"Az EU-s pénzekkel tartaná kordában Orbánt Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]