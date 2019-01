Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69046321-76e5-429a-993f-e8e7009b2c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 12. 12:10","title":"Benn égett lakásában egy ember Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","shortLead":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","id":"20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82c93-11f9-4c14-a6dc-b1af92d222a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","timestamp":"2019. január. 13. 12:33","title":"Ámokfutót fogtak Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon. A kódnév mindenesetre már kiderült.","shortLead":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon...","id":"20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e410957-1d41-4000-bf92-a06b71ce3eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. január. 14. 09:33","title":"Soha nem látott külsőt kaphat a Vivo új okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy az airbnb-je”. A magas kockázatú befektetésre specializálódott tőkéseknek megvannak a módszereik, hogyan kerüljék el a bukást. ","shortLead":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy...","id":"20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8bd05-12d3-4de6-baa0-673652f47953","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","timestamp":"2019. január. 13. 19:15","title":"Akik nem a lóra, hanem a zsokéra fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan felvétel.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan...","id":"20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae229d27-3c8b-46cc-ac72-d07d4ec8c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","timestamp":"2019. január. 14. 08:11","title":"Készül a propaganda: megmondták a szakértőnek, mit mondjon az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]