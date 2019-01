Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","shortLead":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","id":"20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd576458-4df3-4928-9098-5b5f67e67f21","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce75585-c37f-4f30-90c6-a33e8211bded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban.","shortLead":"Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban.","id":"20190116_Hiaba_ad_penzt_a_kormany_a_falvaknak_ha_nem_engedi_hogy_jol_koltsek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce75585-c37f-4f30-90c6-a33e8211bded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24b1f8-f975-4dae-aa9f-26fa09e4901d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hiaba_ad_penzt_a_kormany_a_falvaknak_ha_nem_engedi_hogy_jol_koltsek_el","timestamp":"2019. január. 16. 12:30","title":"Hiába ad pénzt a kormány a falvaknak, ha nem engedi, hogy jól költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c06bdd-a9e7-4d53-9ded-88c1387f2d53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Videó is van az esetről. A párizsiak magyar másodedzője pórul járt, de a közös kép a brazillal összejött.","shortLead":"Videó is van az esetről. A párizsiak magyar másodedzője pórul járt, de a közös kép a brazillal összejött.","id":"20190116_Egy_PSGszurkolo_belerugott_Low_Zsoltot_hogy_szelfizhessen_egyet_Neymarral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c06bdd-a9e7-4d53-9ded-88c1387f2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ed1587-8a15-4123-aece-e7d1fce9262f","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Egy_PSGszurkolo_belerugott_Low_Zsoltot_hogy_szelfizhessen_egyet_Neymarral","timestamp":"2019. január. 16. 13:26","title":"Egy PSG-szurkoló beleszállt Lőw Zsoltba, hogy szelfizhessen egyet Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek az MTVA vezérigazgatójával, majd Papp Dániel távozását követelték. De az épület előtt megtartott sajtótájékoztatójuk után nem mehettek vissza az MTVA épületébe.","shortLead":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek...","id":"20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990261-9c70-44fc-9d19-fc10567bfe6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","timestamp":"2019. január. 15. 11:05","title":"Rendőrt hívott Hadházy, mert nem engedik be az MTVA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","shortLead":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","id":"20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd2a41-479f-4e18-a9a0-25e567d0f748","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","timestamp":"2019. január. 15. 09:39","title":"Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","shortLead":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","id":"20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47c935-fdb2-48f9-92b3-7389350f3a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","timestamp":"2019. január. 15. 19:12","title":"Olyan ügyvéd védte a bíróság előtt a drogbanda tagjait, aki néhány éve bíróként börtönre ítélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]