Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes időszak végéhez közeledve tájékoztassák az előfizetőt az első havidíj közelgő levonásáról. Most úgy tűnik, nem egészen így értették.","shortLead":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes...","id":"20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46d6eda-ad3c-41a5-a047-af356c44e597","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","timestamp":"2019. január. 18. 08:03","title":"Hát, ez szomorú: a MasterCard mégsem úgy vezeti be az álomfunkciót, ahogy elsőre tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát a Facebook, most pedig több más ország mellett az Európai Unió területére is kiterjesztik az átláthatóságot biztosító rendszert.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó...","id":"20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88ce953-afc6-45e8-9f70-fbec875157d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","timestamp":"2019. január. 17. 14:03","title":"Magyarországra is kiterjeszti a Facebook az új szabályát: megmondják, ki ad fel politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 18. 07:35","title":"Nálunk is okosabban költ bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f634ce8-ecc8-45dd-a3e0-d18d06294dff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ha nő a munkaidő, a munkavállalók gyakrabban fordulnak orvoshoz – állapították meg német kutatók.","shortLead":"Ha nő a munkaidő, a munkavállalók gyakrabban fordulnak orvoshoz – állapították meg német kutatók.","id":"20190117_Az_egeszsegevel_jatszik_aki_sok_tulorat_vallal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f634ce8-ecc8-45dd-a3e0-d18d06294dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae41f9c-7c6a-4408-8c4e-dfaaa3fb01c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Az_egeszsegevel_jatszik_aki_sok_tulorat_vallal","timestamp":"2019. január. 17. 17:01","title":"Az egészségével játszik, aki sok túlórát vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsort a közszolgálati televízió kulturális csatornáján vetítették le. ","shortLead":"A műsort a közszolgálati televízió kulturális csatornáján vetítették le. ","id":"20190117_Arrol_keszitett_musort_a_kozteve_hogyan_lehet_meggyogyitani_a_melegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18463934-d8fb-452b-b6c4-3396f89cc565","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Arrol_keszitett_musort_a_kozteve_hogyan_lehet_meggyogyitani_a_melegeket","timestamp":"2019. január. 17. 15:58","title":"Arról készített műsort a köztévé, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több százmilliárd forint értékben nyert tavaly tendereket Mészáros Lőrinc, mögötte szorosan Szíjj László, utána pedig kettejük közös üzlettársa, Varga Károly végzett. Mészáros tendereinek 93 százalékát az Európai Unió fizeti.","shortLead":"Több százmilliárd forint értékben nyert tavaly tendereket Mészáros Lőrinc, mögötte szorosan Szíjj László, utána pedig...","id":"20190118_Nem_az_a_megdobbento_hogy_mennyit_nyert_Meszaros_a_kozbeszerzeseken__hanem_az_hogy_honnan_kapja_a_penzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c071a9-10bb-4a4b-9018-4687c221a91a","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Nem_az_a_megdobbento_hogy_mennyit_nyert_Meszaros_a_kozbeszerzeseken__hanem_az_hogy_honnan_kapja_a_penzeket","timestamp":"2019. január. 18. 13:15","title":"Nem az a megdöbbentő, hogy mennyit nyert Mészáros a közbeszerzéseken – hanem az, hogy honnan kapja a pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint a mai fiatalok több mint fele már 15-16 évesen átesik. A túl korai szex az esetek 85 százalékában negatív tapasztalatot okoz, de a túl későinek is lehetnek mellékhatásai. ","shortLead":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint...","id":"20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a83081-b32e-46b9-8490-67d5513c4767","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","timestamp":"2019. január. 17. 19:30","title":"Mikor veszítsük el a szüzességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","shortLead":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","id":"20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8648951-b64b-4db1-91d8-4927b94cc7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","timestamp":"2019. január. 17. 07:15","title":"Hétfőig kell dönteniük a Honvédkórház dolgozóinak, vállalják-e a honvédelmi státuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]