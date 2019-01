Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","shortLead":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","id":"20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea0ad10-716d-4be4-b54e-6e58da17026e","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","timestamp":"2019. január. 16. 16:37","title":"Németh Szilárd Demeter Mártának: A Honvédkórházban nincs válsághelyzet, csak az ön fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","shortLead":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","id":"20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954e67a-6ec9-449c-9cdf-4cf0e5d18020","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","timestamp":"2019. január. 18. 05:03","title":"Trump ügyvédje szerint az elnök kampánycsapata összejátszhatott az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte éppen ártatlanságát támaszthatják alá.","shortLead":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte...","id":"20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0adc4b-77d0-41a8-a2d0-28ac343eaa78","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","timestamp":"2019. január. 16. 19:37","title":"Gyárfás az új hangfelvételekről: Bízom benne, hogy végre tisztázódik ártatlanságom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","shortLead":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","id":"20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f0839-71af-4490-8b31-49092b797901","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","timestamp":"2019. január. 18. 07:57","title":"Továbbra is sereghajtók vagyunk nyelvtudásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere többször is szexuálisan zaklatta és megalázta őt. ","shortLead":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere...","id":"20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2423d72-c7ea-42db-b9d5-dff0a288a35f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","timestamp":"2019. január. 18. 10:15","title":"Levizelték, zaklatták és megalázták – perel Mariah Carey asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","shortLead":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","id":"20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a844f8c-542e-4e05-8f7a-1ddb070d365f","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","timestamp":"2019. január. 17. 19:02","title":"Rendőrkadétokat robbantottak fel Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","shortLead":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","id":"20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2a3fb-8436-4f3d-abb8-c4343730d32c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","timestamp":"2019. január. 18. 09:46","title":"A Médiatanács leokézta az MTVA karaktergyilkos híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább az üzleti ügyfeleket érinti, de a lakosság által leggyakrabban használt levéltermékeknél is lesz módosítás. ","shortLead":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább...","id":"20190118_arat_emel_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df63bf6-7965-4caf-93ca-935275e81ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_arat_emel_a_posta","timestamp":"2019. január. 18. 12:42","title":"Újra árat emel a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]