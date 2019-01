Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","shortLead":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","id":"20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d8061a-f204-4be1-b673-525645a5324e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","timestamp":"2019. január. 19. 16:47","title":"A tüntetők lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán. A gondozottak érdekeinél a jelek szerint fontosabbak az anyagi szempontok.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó...","id":"201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ba73f1-aa20-4545-b503-a46ed196d49e","keywords":null,"link":"/itthon/201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","timestamp":"2019. január. 20. 10:00","title":"A város peremén: indul a lelketlen kastélymutyi? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586cf67-9bc3-44d1-befc-c1addc7c24e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két Klimt-szakértő is úgy nyilatkozott, hogy nem tartják valószínűnek, hogy Gustav Klimt munkája a nagykörúti lakásban talált relief. ","shortLead":"Két Klimt-szakértő is úgy nyilatkozott, hogy nem tartják valószínűnek, hogy Gustav Klimt munkája a nagykörúti lakásban...","id":"20190118_Klimtdombormu_Budapesten_Nyugati_szakertok_szerint_semmi_koze_a_muveszhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8586cf67-9bc3-44d1-befc-c1addc7c24e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6363bb-5f8d-4c07-9c5a-b2f8171ee202","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Klimtdombormu_Budapesten_Nyugati_szakertok_szerint_semmi_koze_a_muveszhez","timestamp":"2019. január. 18. 17:40","title":"Klimt-dombormű Budapesten? Nyugati szakértők szerint semmi köze a művészhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki városban is tüntettek ma. A fővárosban négy helyszínről vonultak a tüntetők a Várkert Bazárhoz, majd néhányan a Lánchídhoz mentek, ott némi szembenállás után a rendőrök egyesével vitték el azokat, akik nem hagyták el az úttestet. A Lánchídról hat embert állítottak elő, egyikük kiszabadításáért 50 ember az V. kerületi rendőrkapitányság elé vonult. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki...","id":"20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee9e289-d1aa-45fe-9ba0-43377430109d","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","timestamp":"2019. január. 19. 12:03","title":"Az V. kerületi kapitányság előtt ért véget a tüntetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért országos blokád elmaradt. Budapesten néhány ezer embert mozgatott meg az akció, a várost nem, a Lánchidat blokkolták két órára a tüntetők, de az is a rendőrök aktív közreműködésével sikerült. A fővárosi tüntetés az V. kerületi rendőr-kapitányság előtt ért véget, ahol az egyik tüntető szabadon bocsátását követelték kitartóan. A következő tüntetést február 11-ére hirdették meg.","shortLead":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért...","id":"20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0908559e-27d3-4010-9776-1e5ca20671c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","timestamp":"2019. január. 19. 19:53","title":"Budapest helyett a Lánchidat blokkolták és Bayer Zsolt \"bajszát\" rángatták a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","shortLead":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","id":"20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b145d4-3151-444c-831f-b9e73a986155","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","timestamp":"2019. január. 18. 17:54","title":"Nyolcmillió forintos kártérítést szeretne Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af7452-68bc-49db-a80a-4eac9ea90c9a","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","timestamp":"2019. január. 19. 19:29","title":"Ez az öt szám 1944 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrekkel több lehet a szüleiktől elszakított gyerekek száma. ","shortLead":"Ezrekkel több lehet a szüleiktől elszakított gyerekek száma. ","id":"20190118_Tobb_gyereket_szakithattak_el_a_csaladjuktol_Amerikaban_mint_eddig_mondtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57432e3b-5d8a-4418-ac2f-5dda6019cf45","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Tobb_gyereket_szakithattak_el_a_csaladjuktol_Amerikaban_mint_eddig_mondtak","timestamp":"2019. január. 18. 22:05","title":"Több gyereket szakíthattak el a családjuktól Amerikában, mint eddig mondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]