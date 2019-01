Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja majd a világot.","shortLead":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja...","id":"20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d2ca-3c16-4e25-8253-f39c3793d3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","timestamp":"2019. január. 18. 12:08","title":"Más támadásokra is készült a gdanski polgármester gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet a figyelmet most megjelent jelentésében. A fókuszban a világ autokratái, illetve az ő viszonyuk az emberi jogokhoz. Gyakran előkerül Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.","shortLead":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW...","id":"20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3c299-0c0c-48f1-b583-99307af4a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Lefestette a sötét valóságot a Human Rights Watch Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában.","shortLead":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös...","id":"20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93892f18-e0aa-4c4c-bd0a-460bfb6bc58a","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","timestamp":"2019. január. 19. 20:36","title":"Sterbik bravúrjai most nem mentették meg a spanyolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő előtt a levegőben lévő szállópor miatt. Ez ugyanannyi, mint a dohányzás miatti idő előtti halálozások száma.







","shortLead":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő...","id":"20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac55f61-5ab7-4dc7-8549-ea708e7f9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","timestamp":"2019. január. 18. 16:41","title":"Milliókkal többen halnak meg a légszennyezés miatt évente, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket. A Magyar Liberális Párt és az LMP a Médiahatósághoz fordul a műsor miatt. ","shortLead":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket...","id":"20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d79885-4b19-4ab0-b13d-859b2fc528ab","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","timestamp":"2019. január. 18. 16:18","title":"A Háttér Társaság a köztévének: a homoszexualitás nem betegség, nem lehet gyógyítani, és nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást a Brexit-megállapodás elfogadtatásával küszködő brit miniszterelnökön. ","shortLead":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást...","id":"20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f92e6-3a74-42fc-9e95-8621ba238cdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","timestamp":"2019. január. 18. 14:04","title":"Gollam ismét belebújt Theresa Maybe, és elénekeltette vele a Bohemian Rhapsodyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","shortLead":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","id":"20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc9fb45-cd99-4f07-b22f-58048d2b0ed4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 18. 10:43","title":"Évtizedes csúcson a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]