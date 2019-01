Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hatvani sürgősségin reklamáltak a hosszú várakozási idő miatt, az orvos többször kiszólt - szerintük agresszíven - ezért nekimentek. A tetteseknek börtönbe kell vonulniuk. Együttesen verte meg az orvost a család, mert szerintük túl sokat kellett várni

Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki városban is tüntettek ma. A fővárosban négy helyszínről vonultak a tüntetők a Várkert Bazárhoz, majd néhányan a Lánchídhoz mentek, ott némi szembenállás után a rendőrök egyesével vitték el azokat, akik nem hagyták el az úttestet. A Lánchídról hat embert állítottak elő, egyikük kiszabadításáért 50 ember az V. kerületi rendőrkapitányság elé vonult. Percről percre tudósításunk. Az V. kerületi kapitányság előtt ért véget a tüntetés

A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással. Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György

Forgalomlassító akciót tartottak péntek délután a Szegeden, az egyórás demonstráció után a közalkalmazottak és köztisztviselők adtak volna át egy petíciót a kormányhivatal vezetőjének. Helyette a recepciós vette át a követeléseket tartalmazó levelet. A portás vette át a kormányhivatalban a szegedi közszolgák petícióját

Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb ajánlat szerinti kivitelezési költség meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet - közölte az önkormányzat. Debrecen megmondta, mennyit szán a főpályaudvarra, de annyiért senki sem vállalta

Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak. Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el

Metrón érdemes Budapest belvárosa felé tartani, akkor nem lesz baj. A tüntetés alatti lezárásokra figyelmeztet a BKK

Lövei Róbertet keresték. Eltűnt egy férfi a VII. kerületből