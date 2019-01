Hamarosan kiválaszthatja, hogy ki verje meg Tarlós Istvánt

Majdnem volt már egy előválasztás Magyarországon, méghozzá a 2018-as országgyűlési választásra készülve, a közös baloldali miniszterelnök-jelöltet találták volna meg így. A Párbeszéd ötlete volt, neki is álltak a pártok, hogy megegyezzenek a szabályokban, de gyorsan véget is ért az egész, mert még abban sem tudtak megegyezni, hogy ki vehet részt a folyamatban és ki nem, és a DK például kapásból megvétózta Fodor Gábor pártja, a Liberálisok részvételét.

Az idei önkormányzati választás előtt az ellenzék leporolta a javaslatot, hogy ilyen módszerrel válasszák ki Tarlós István kihívóját, és a nagy lendületben mindjárt két előválasztási fordulót terveznek:

az elsőt az MSZP-DK-Párbeszéd-Szolidaritás szervezi a saját jelöltjeinek, ennek folyamata már el is kezdődött

a másodikon, amelyik nyáron esedékes, az első győztese mérkőzik meg az LMP - és várhatóan a Jobbik - által támogatott Puzsér Róberttel, vagy más meglepetés-jelöltekkel

Puzsér olyan feltételeket szabott, amelyhez az akkor már bejelentett baloldali előválasztást nem lehetett hozzáidomítani, ezért állapodtak meg vele egy második fordulóban is, amit azért tartanak meg június végéig bezárólag, mert május 26-ig még az EP-választásra kampányolnak a pártok.

Összeszedtünk mindent, amit erről a két választásról tudni lehet.

Mérsékelt az érdeklődés

Az MSZP-Párbeszéd-DK-Szolidaritás által szervezett első előválasztási forduló tulajdonképpen már elindult, még ha nem is hallottak róla sokan: az előválasztáson szavazás ugyanis előzetes, személyes regisztrációhoz kötött, és ezt a lehetőséget már a két ünnep között megnyitották az MSZP-s pártirodákban. Alapvetően az amúgy külföldön dolgozó, de a karácsonyt itthon töltő szimpatizánsokra szabták a lehetőséget, de tulajdonképpen az regisztrált, aki akart.

Nem volt elsöprő érdeklődés az ünnepi időszakban: a pontos számokat Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök szerint nem lehet megmondani, a regisztrációs időszak végén közlik a számukat, de az biztos, hogy nem adták egymásnak a kilincset az érdeklődők. Hétfőn megnéztünk két helyszínt, a XIII. illetve a XIV. kerületi MSZP-s pártirodákat.

Puchner Gábor, az MSZP XIII. kerületi irodavezetője a hvg.hu-nak azt mondta, náluk eddig 15-en regisztráltak. Nem tűnik soknak, pedig Angyalföld az egyik legbaloldalibb kerület a városban, ahol aktivisták mozgósítanak a részvételre. Puchner arra számít, hogy a XIII. kerületben 1-1,5 ezer ember fog majd előválasztani, ami szerinte egy szép szám.

A zuglói MSZP pártirodában az irodavezető arra kérdésünkre, hogy mennyien regisztráltak, annyit felelt:

erre akkor mondok huszat.

Ide a két ünnep között csak egy olyan házaspár ment be, akik külföldön dolgoznak, és később már nem tudnának, a többiek inkább "a bejglit sétálhatták le", és közben ejtették útba a szocialista pártirodát a regisztrálásra.

Apró bénázás az elején

Az ünnepek után most hétfőtől él ismét a regisztráció, és egészen január 23-ig újból jelentkezhetnek a voksolók az előválasztásra. A regisztrálók utána az interneten és személyesen is szavazhatnak a jelöltjükre, bár aki már tudja, hogy majd úgyis személyesen szavazna, annak elég az egészet akkor, egyszerre letudni, mert őket közvetlenül a szavazás előtt is fel tudják venni az adatbázisba.

A határidők:

Regisztráció - elsősorban azoknak, akik online szavaznának - január 7-23.

Az előválasztásra létrehozott honlapon két különböző időpontot is feltüntettek a januári regisztráció kezdetére, január 9-t és január 7-ét, de néhány telefon után meggyőződhettünk róla, hogy a hétfői időpont a helyes.

A regisztráláshoz fényképes igazolvány és lakcímkártya is kell, meg egy e-mail-cím, ez utóbbira kapnak majd egy kódot a választók, ezzel szavazhatnak január 28. után. Az egyszeri kötelező személyes megjelenéssel a kamuszavazókat akarják a szervezők kiszűrni.

Az előválasztáson indulni akaró jelöltek hétfőn már felvehették az aláírásgyűjtő íveket, szerda reggeltől január 23-a délig kell összegyűjteniük a jelöltséghez szükséges kétezer aláírást. Olyan választópolgárok is aláírhatják az íveket, akik amúgy nem fognak szavazni, egy ember pedig több jelöltet támogathat, ha mondjuk valakinek egyszerre szimpatikus Horváth Csaba és Karácsony Gergely. Egy-két kamu aláírástól nem lesz érvénytelen az aláírásgyűjtő ív, ha viszont szándékos és tömeges visszaélés történik az aláírásgyűjtéskor, akkor feljelentést tesznek a szervező pártok.

Egyelőre az MSZP-s pártirodákban lehet feliratkozni a választásra, hogy mikor vannak nyitva, ahhoz egyszerűbb talán felhívni őket, mert hétfőn még a két ünnep közti nyitvatartás szerepelt tíz iroda oldalán is, bár délutánra frissítették a listát

Eddig két jelölt állt elő, hogy indulna az MSZP-Párbeszéd-DK-Szolidaritás előválasztásán: Horváth Csaba szocialista politikus és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke. Bár elméletben még bárki jelentkezhet most pénteken, a munkaidő végéig, mégis kicsi a valószínűsége, hogy érdemi "kihívó" ebbe a körbe beszáll, Molnár Zsolt szerint ennek semmi jele.

Fontos tehát, hogy az a szavazó, aki a jelöltek között nem a neten, hanem majd személyesen akar választani, annak most nem kell regisztrálnia, a szavazás előtti percekben is felvehetik az előválasztási névjegyzékbe a pártirodákon vagy a szavazás egyéb helyszínén.

A most rögzített személyes adatokat hivatalosan 2019. végéig kezelik a pártok, de azt ígérik, az előválasztás után megsemmisítik az adatokat. Miután itt közös adatkezelésről van szó, a fővárosi MSZP ügyvezető alelnöke, Őrsi Gergely szerint nem fordulhat elő, hogy egy-egy párt majd ajánlatokkal bombázza az embereket. "Ez nem adatbázis építésre kell" - állítja, de kérdésünkre, hogy miért ilyen hosszú adatkezelési határidőt szabtak meg, nem adott érdemi választ.

A szavazást január 28. és február 3. között tartják, ekkor már a tervek szerint nagyjából 50 helyszínen - pártirodákon kívül például öt fővárosi köztéren felállított sátorban is lehet majd voksolni. Aki személyesen akar szavazni, elég, ha ebben az időpontban elmegy a kiválasztott helyre. Az online szavazás is ezzel egyidőben lesz, a regisztrációkor kapott kóddal lehet a neten szavazni, egyszer. Azt ígérik a szervezők, az adatbázist nem lehet majd feltörni.

Indulhat a kampány

Az előválasztás végleges forgatókönyvén még dolgoznak a háttérben. Úgy tudjuk, hogy Budapesten több nyilvános vitát is szerveznek Karácsony Gergely és Horváth Csaba között, a tervek szerint legalább hat kerületben áll majd fel egymással szemben a két baloldali politikus. Ezeket a csörtéket tévék, rádiók és online portálok is közvetíthetik majd, és amerikai mintára a vita után ezeken a helyszíneken is szavazhatnak majd jelöltjükre a szimpatizánsok. Mindkét jelölt kedden tartotta volna programbemutató sajtótájékoztatóját, ám Karácsony Gergelyét a tájékoztató meghirdetése után egy órával törölték, új időpont egyelőre nincs.

Nyilatkozat taszítja majd el a Fidesz-trollokat?

Nemcsak a főpolgármester-jelölt-jelölteknek, a szavazáson részt venni akaróknak is alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amellyel gyakorlatilag megtagadják a NER-t, de a szocialista Őrsi Gergely állítja, hogy senki nem kap semmilyen, párthovatartozásra, vagy -szimpátiára vonatkozó kérdést sem.

A NER-ellenes nyilatkozat és az adatbázisba kerülés tarthatja távol a szocialisták szerint az esetleges fideszes trollokat, akiknek a felbukkanása azért lehetséges fejleményként felmerült. De úgy vélik, a nyílt és szervezett mozgósítás politikai kockázatot jelent a Fidesz számára, mert az túl látványos és napvilágra kerül.

Valószínű egyébként, hogy a Fidesznek most nem is érdeke, hogy "kamuszavazókat" mozgósítson, politikai kommunikációs szempontból nagyobb érdekük fűződik ahhoz, hogy az egész előválasztás érdektelenségbe fulladjon.

A baloldali előválasztáson nincs érvényességi küszöb, vagyis a több szavazatot kapó jelölt marad állva, függetlenül a szavazók számától.

Az előválasztás második köre

A januári-februári első előválasztási forduló után egy baloldali-szocialista jelölt marad talpon, aki aztán készül a következő fordulóra, amit június 30-ig tartanak meg, immár Puzsér Róberttel a ringben. Legalábbis Karácsony Gergely, Molnár Zsolt és Puzsér Róbert ebben állapodtak meg egymással, és Karácsony is kétfordulós előválasztásról beszélt a hvg.hu-nak adott, hétfőn megjelent interjúban.

Mégis, a szocialista Őrsi elképzelhetőnek tartja, hogy nem egy újabb előválasztási forduló vezet a kihívó kiválasztásához, szóba jött például korábban, hogy közvélemény-kutatáson mérjék meg a jelölteket. Beszéltünk erről Puzsér Róbert kampányfőnökével, Zaránd Péterrel, aki azt mondja, hallott már erről a szocialista lebegtetésről, de ők mindent megtesznek azért, hogy a második kör rendes előválasztás legyen.

Ez a második forduló különbözik majd az elsőtől, abban például már megállapodtak a szervezők, hogy

50 ezer résztvevő kell ahhoz, hogy érvényes legyen a választás, ezt nemzetközi példák alapján határozták meg

egy jövőben kiválasztott civil szervezet szervezi, állapítja meg a szabályokat és bonyolítja le az eljárást

A civil szervezetekkel Zaránd tárgyal, de egyet sem akart megnevezni a lehetséges lebonyolítók közül. Annyit mondott, olyan szervezettel is beszélt, amely független szavazatszámlálókat toboroz választásokra. Azt mondta, nem Márki-Zay Péterrel vagy Gulyás Balázzsal tárgyal, ahogy a Political Capital sem tartozik ebbe a körbe. A Political Capitalt felkérték az első előválasztáshoz szakértőnek, de az intézet visszautasította azt., miközben aggályait fejezte ki, hogy korrekt módon le lehet-e egy ilyet bonyolítani. Az informatikai lebonyolításról mindenesetre azt mondta Zaránd Péter, hogy egy civil szervezet is tud biztosítani komoly, biztonságos informatikai hátteret.

Újabb csavar a második forduló lebonyolításában, hogy bár azon elvileg Puzsér Róbert áll ki - várhatóan - Horváth-tal vagy Karácsonnyal, tulajdonképpen bárki más is beszállhat ebben a szakaszban is. A liberálisok jelöltje, Sermer Ádám például már jelezte is részvételét.

Puzsérék azt szeretnék, ha itt nem 2 ezer lenne a beugró ajánlás, hogy a civil jelölteknek is legyen esélyük. "A legjobb jelölt megtalálása a cél, a magas korlát ahhoz nem jó eszköz" - mondja kampányfőnöke.

Arra a felvetésünkre, hogy ha a Fidesz befolyásolni akarja, hogy ki legyen Tarlós István kihívója, akkor ebbe a folyamatba itt bele is avatkozhat, Zaránd visszakérdez: "ki Tarlós számára a legkedvezőbb jelölt?" Erre megneveztük az egyiküket, de Zaránd azzal érvelt, miután itt nagyon magas az érvényességi küszöb, látványosan nagy létszám kell az érdemi befolyásoláshoz, ami túl szembetűnő, vagyis szerinte is kockázatos a Fidesz számára, hogy belenyúljon ezekbe a folyamatokba. Ráadásul szerinte minél inkább online a folyamat, annál kevésbé meghekkelhető.

Zaránd szerint 50 ezer választót könnyedén lehet mozgósítani június végéig, ám ha nem lesz érvényes a választás,

Puzsér Róbert elindul a rendes főpolgármester-választáson,

akkor is, ha Karácsony Gergely több szavazatot szerez nála.

Fordított helyzetben viszont nem így lesz, a jelenlegi állás szerint Karácsony nem indul, ha érvénytelen választáson legyőzi Puzsér. "Akkor senkit sem kötelez az előválasztás, de azt gondolom, politikai értelemben így is, úgy is megkerülhetetlen lesz az eredmény" - mondta a hvg.hu-nak, bár ő arra számít, legyőzi Puzsért is ugyanúgy, ahogyan előtte Horváth Csabát.