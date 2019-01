Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","shortLead":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","id":"20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f7925-1b61-4316-8dac-cad8343cff0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","timestamp":"2019. január. 19. 17:10","title":"Eltemették a meggyilkolt gdanski polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8225b1d1-f343-4296-84c4-7755555c858e","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A Jobbikkal szembeni kemény fellépés után most a Momentumot és a Párbeszédet jelentette fel az Állami Számvevőszék költségvetési csalás gyanújával, mivel nem tudta a meghatározott időben vizsgálni a kampányköltéseiket. 