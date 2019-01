Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában.","shortLead":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös...","id":"20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93892f18-e0aa-4c4c-bd0a-460bfb6bc58a","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","timestamp":"2019. január. 19. 20:36","title":"Sterbik bravúrjai most nem mentették meg a spanyolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német óriáscégeknek is üzenjek, akik - szerintük - befektetéseikkel csak támogatják az Orbán-rendszert.","shortLead":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német...","id":"20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f76fac9-96dd-4d0a-9015-cb5ee56eaf51","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","timestamp":"2019. január. 19. 18:08","title":"A berlini falig mentek a magyar tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője azt mondta, ő maga döntött a szobor elszállításának módjáról. ","shortLead":"Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője azt mondta, ő maga döntött a szobor elszállításának módjáról. ","id":"20190121_A_Kossuth_teri_tuntetesekkel_magyarazzak_a_Nagy_Imreszobor_hirtelen_elbontasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a274e3e-133d-403f-bc2e-ce86b86c4386","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_A_Kossuth_teri_tuntetesekkel_magyarazzak_a_Nagy_Imreszobor_hirtelen_elbontasat","timestamp":"2019. január. 21. 09:01","title":"A Kossuth téri tüntetésekkel magyarázzák a Nagy Imre-szobor hirtelen elbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy több mint száz menekült veszett a Földközi-tengerbe vagy tűnt el a hétvégén.","shortLead":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal...","id":"20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea5a2d-bb81-44b7-b403-78b9f3d0476d","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","timestamp":"2019. január. 20. 10:26","title":"Salvini nem nyitja meg Olaszországot a menekültek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert korábban egy üres réten meggyújtott egy füstszórót.","shortLead":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert...","id":"20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7499a6-46cf-46b9-9831-d900b11a097f","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Megmotozták és eljárást indítottak a Momentum politikusa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","id":"20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60ac108-4692-43ec-895b-1bae6dd58ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","timestamp":"2019. január. 21. 06:04","title":"Most a Westendben videózták le Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]