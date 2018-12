Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a36ddc42-eb30-439e-993b-911cd25a881f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy egy alapvetően környezettudatosra hangolt személyautó ne lehetne sportos kinézetű?","shortLead":"Ki mondta, hogy egy alapvetően környezettudatosra hangolt személyautó ne lehetne sportos kinézetű?","id":"20181228_morcositott_hibrid_itt_az_uj_tuningolt_toyota_prius_trd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36ddc42-eb30-439e-993b-911cd25a881f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572adbd3-1331-44b7-a4bc-e5ac0ee53d6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_morcositott_hibrid_itt_az_uj_tuningolt_toyota_prius_trd","timestamp":"2018. december. 28. 08:21","title":"Morcosított hibrid: itt az új tuningolt Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","shortLead":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","id":"20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc2959e-0aac-41db-90a7-8ce7479866e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","timestamp":"2018. december. 28. 09:56","title":"Orbán Viktor maga lesz a főszemélyzetis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","shortLead":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","id":"20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba403f3-3e81-411c-b14b-56e470673529","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","timestamp":"2018. december. 27. 15:25","title":"Kilépett a DK frakciójából az egyik képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként a bohóc és a cirkusz szavakat.","shortLead":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként...","id":"20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f3b313-399a-4162-9332-7a0e122e1167","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","timestamp":"2018. december. 27. 16:08","title":"Kikéri magának egy bohóc, hogy szakmáját sértésként használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cce58d3-9ac1-44b5-a1d9-93da7bb6c452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, mindenki szelfizhetett vele, aki akart. ","shortLead":"Sőt, mindenki szelfizhetett vele, aki akart. ","id":"20181227_Tom_Hanks_gyorsetterem_szelfi_ebed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cce58d3-9ac1-44b5-a1d9-93da7bb6c452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b625c68-b7dd-4bb6-83ce-26674b53f975","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Tom_Hanks_gyorsetterem_szelfi_ebed","timestamp":"2018. december. 27. 11:19","title":"Tom Hanks beugrott egy gyorsétterembe, és ha már ott járt, mindenkit meghívott ebédre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","shortLead":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","id":"20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2668262-69e5-49f2-8842-694eab8a61a6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","timestamp":"2018. december. 27. 06:21","title":"A környezetszennyezés aggasztja leginkább a magyarokat egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","shortLead":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","id":"20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb949b-0378-45b2-aea7-41cba2ef06f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:29","title":"Több mint három tonna drogot égetett el a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]